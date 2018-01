Kenya: Pour l'opposition, Raïla Odinga a gagné la présidentielle d'août dernier

La Nasa dit toujours vouloir l'organiser à Nairobi, dans Uhuru Park. Un site opportunément fermé par les autorités pour cause de rénovation. Le procureur général a déposé un dossier en justice pour déclarer cette initiative illégale. Githu Muigai a promis à Raïla Odinga qu'il serait arrêté, inculpé pour trahison et qu'il risquait la peine de mort s'il persistait dans ces plans. Un diplomate confie que le pouvoir pourrait arrêter l'opposant, ce qui entraînerait de nouvelles violences. « La tension aurait pu être calmée, une poignée de main entre Kenyatta et Odinga aurait suffi. Mais l'opportunité a été manquée », confie cette source.

Dans ce contexte, la coalition de l'opposition n'a pas déclarait si elle maintenait la prestation de serment de Raïla Odinga prévue pour mardi prochain. Godrey Osotsi a dit qu'avec ces preuves de fraudes, il fallait obtenir la justice électorale et pour cela obtenir une réforme du système. Il n'est pas allé plus loin. Il n'empêche, officiellement dès demain des festivités doivent débuter dans le pays pour préparer la cérémonie.

« Ces éléments prouvent que l'IEBC et le parti au pouvoir ont commis une entreprise criminelle en falsifiant les résultats », a déclaré l'élu, qui a refusé de dire comment l'opposition s'était procuré ces chiffres. Un responsable informatique de la Nasa, Godfrey Osotsi a ensuite projeté des diagrammes et des tableaux montrant, selon lui, que des pirates ont pénétré dans les serveurs, effacé, remplacé des fichiers. Des intrusions informatiques à l'aide d'adresses mails notamment d'officiels, comme celle du président de la Commission électorale lui-même.

