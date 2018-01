Tunisie: Ce sera sans Meriah...

Aussi, est-ce avec beaucoup de cœur et de passion que les entraînements se poursuivent au «M'hiri». L'assiduité est aussi de mise dans l'application des consignes, notamment celles adressées aux nouvelles recrues en vue de leur faciliter la tâche de s'intégrer parmi le groupe au plan tactique précisément.

Certains parmi les nouveaux recrutés ont déjà réussi à s'approprier une place de titulaire, comme c'est le cas du latéral gauche Eshraf Zouaghi qui a été, par ailleurs, un des joueurs les plus en vue au cours du dernier match disputé face au Stade Tunisien, Mourad Hedhli et Jassem Hamdouni à un degré moindre. On s'attend pour le match de dimanche prochain face à la JSK à voir aussi d'autres nouveautés parmi la formation qui sera alignée, d'autant que celle-ci sera amputée des services de son défenseur axial Yacine Meriah qui vient d'écoper lors de la dernière rencontre un avertissement qui s'est avéré le troisième à son actif, ce qui va le contraindre au repos forcé. Et puis, Houssem Louati et Houssem Ben Ali ne sont pas certains d'être alignés avec la montée en puissance de certains autres parmi les nouvelles recrues, comme Mohamed Ali Ragoubi, Nour Ezzamen Zamouri et Aymen Harzi. Les deux joueurs africains Kingsley Eduwo et Chris Kouakou ont besoin, pour leur part, de plus de préparation pour retrouver leur top niveau, du fait que les championnats de leur pays d'origine, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, passent depuis deux mois par une période d'hibernation.

Mise au vert à Sfax

Le staff technique sfaxien a programmé, quant à lui, une mise au vert de 24 heures dans un hôtel de la place à Sfax, avant de prendre la route, samedi, à destination de la capitale aghlabide.

Entre-temps, des séances de visionnage vidéo sont programmées dans le but de superviser la manière d'évoluer de l'équipe adverse, pour connaître de plus près ses points forts qu'il faut prendre en considération dans la stratégie collective, comme ses points faibles...

«Le CSS aura à confirmer son net regain de forme», selon son entraîneur Dridi.