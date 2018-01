Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille du défunt Ahmed Iraqi

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du docteur Ahmed Iraqi, décédé mercredi à Casablanca à l'âge de 69 ans.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du regretté, et à travers eux à l'ensemble de ses proches, amis et à sa famille politique, Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion, se remémorant, avec estime, des qualités vertueuses du défunt, connu pour son loyalisme et attachement aux constantes de la nation, sa compétence, ainsi que son abnégation et dévouement dans l'exercice des différentes hautes responsabilités académiques et gouvernementales qui lui ont été dévolues.

"Tout en partageant les sentiments de tristesse en cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable, Nous prions le Tout- Puissant de vous accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour les services méritoires rendus à sa patrie et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les saints", souligne le Souverain.