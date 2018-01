Tunisie: Favorable à l'ESS et au COK

De ce fait, on peut dire que l'Etoile s'est emparée de la première place de la poule A, en attendant de disputer le match à rejouer face au CSS pour le compte de la première journée, prévu ce samedi. Ce sera une question de leadership honorifique à défendre sans plus puisque la route pour le titre est longue et parsemée d'embûches.

Toutefois, l'équipe du Sahel a pu signer une septième victoire consécutive. Les Etoilés ne se désarmèrent autant pour venir à bout des Transporteurs de Sfax sur un score éloquent 25-12, 25-15, 25-18. L'USTS termine en dernière et cinquième position et compte un seul succès.

En poule B, réaction salutaire pour les banlieusards de Sidi Bou Saïd après leurs deux derniers faux pas et au détriment des Postiers de Sfax. La victoire par trois à un (25-19, 25-20, 22-25, 25-18) booste le moral des joueurs de la Saydia et survient à quelques jours du début du play-off. Pour les Postiers, il s'agit d'un test grandeur nature et ils ont intérêt à tirer profit de la courte trêve et se présenter sous un nouveau visage au play-out.

Nouveau coup d'éclat du COKélibia en allant battre l'ASMarsa, lui permettant d'achever la première phase en troisième position à quatre longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Les Kélibiens ont su tirer leur épingle du jeu en renversant la vapeur au cinquième set 16-14.

Résultats

Poule A

ESS-USTS 3-0

CSS-TAC n'a pas eu lieu

MSB exempte

Poule B

SSBS-ASPTTS 3-1

ASM-COK 2-3

EST exempte

Classements

Poule A

Pts J

1) ESS 19 7

2) CSS 16 6

3) MSB 11 8

4) TAC 5 7

5) USTS 3 8

Poule B

Pts J

1) EST 21 8

2) SSBS 18 8

3) COK 11 8

4) ASM 7 8

5) ASPTTS 3 8