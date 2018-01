Congo-Kinshasa: Migration - Une Congolaise rapatriée au pays avec ses deux enfants

Le ministre délégué en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a réussi à faire revenir au pays le 23 janvier, Francine Shindano Sakina et ses deux enfants, à la grande satisfaction de sa famille, révèle un communiqué de presse de ce ministère.

Épouse légitime depuis près de cinq ans d' Imad Taha, un sujet libanais résidant à Kinshasa, Francine Shindano Sakina se rendra avec ses deux enfants (Youssef, garçon âgé de 4ans et Zahra la fille âgée de dix-huit mois) à Beyrouth, au Liban, à la demande de son mari, pour y passer des vacances de trois mois dans la belle famille.

Arrivée à Beyrouth et accueillie dans la belle famille, Francine Shindano Sakina passera avec sa progéniture les pires moments de leur existence. Les vacances se transforment ainsi en un véritable cauchemar. Contre toute attente, Mme Shindani verra leurs passeports être confisqués et sera soumise par sa belle famille aux traitements inhumains, voire aux tentatives d'empoisonnement et de meurtre par couteau.

Déterminée à informer son époux de ce qu'elle vivait avec ses deux enfants, Francine Shindano Sakina sera désagréablement surprise par la réponse de celui-ci, lui demandant tout simplement de laisser les enfants dans sa famille, si elle veut recouvrer sa liberté. C'est ainsi que Mme Shindano décidera de mettre au courant sa famille à Kinshasa de son calvaire à Beyrouth. À son tour, la famille adressera une correspondance au ministre délégué en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, sur la base du courriel de leur fille.

Informé de la situation, le ministre introduira une plainte au parquet en sollicitant de la direction générale de migration une mesure d'interdiction de sortie de M. Imad. Ce qui fut fait car la soirée du même jour, ce dernier a tenté une sortie clandestine par l'aéroport international de Ndjili et a été intercepté par les services de l'immigration au moment où il voulait embarquer à bord du vol Turquish Airlines. Le ministre Emmanuel Ilunga va exiger le retour des enfants et de Mme Shindano à Kinshasa, en échange de sa libération.

L'ambassadeur de la RDC en Egypte a été saisi en vue de la protection de cette dame et ses enfants jusqu'à leur retour. Dès son retour au pays, elle et ses deux enfants ainsi que sa famille ont été reçus en audience par le ministre délégué. Une occasion qu'elle a choisie pour exprimer sa gratitude à l'endroit du chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre, Bruno Tshibala, au ministre Emmanuel Ilunga et à tous les membres du gouvernement pour lui avoir facilité le retour au pays.

Emmanuel Ilunga qui fait de la protection des droits et intérêts des Congolais de l'étranger son cheval de bataille, rappelle qu'aucun compatriote à l'extérieur « ne peut désormais se sentir orphelin de sa patrie car à chaque alerte, le gouvernement, à travers son ministère, volera à son secours ».