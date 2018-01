Afrique: La santé, une menace supplémentaire à la paix et à la sécurité

Les épidémies constituent de plus en plus des défis graves sur le plan social, économique, politique et sécuritaire dans des parties du continent, a indiqué le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le Dr John Nkengasong, devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA).

En réponse, le CPS a rappelé tous ses articles liés à la coordination et à la conduite des actions humanitaires en vue de rétablir la normalité en cas de conflits ou de catastrophes naturelles; ceux demandant à la Force africaine en attente (FAA) "d'apporter une assistance humanitaire pour atténuer les souffrances de la population civile dans les zones de conflit et soutenir les efforts visant à faire face aux catastrophes naturelles majeures, soit ses décisions et prises de position antérieures sur l'épidémie à virus Ebola dans certaines parties du continent...", selon un commuiqué.

Le CPS a reconnu que les épidémies constituent de plus en plus des menaces graves sur le plan social, économique, politique et sécuritaire dans des parties du continent. Il a souligné la nécessité pour l'UA d'intégrer la dimension santé publique et sécurité en Afrique, dans le cadre général de l'architecture de paix et de sécurité de l'UA. Les agents pathogènes et les épidémies "se jouent de frontières politiques", a rappelé le CPS, qui a reconnu une évolution rapide du paysage sanitaire mondial au cours des deux dernières décennies, l'Afrique étant "de plus en plus le théâtre de l'émergence et de la réémergence de maladies infectieuses".

Parmi les facteurs favorisants, il y a la faiblesse des systèmes nationaux de santé, des taux de croissance démographique élevés, une urbanisation rapide, une mobilité accrue des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du continent, des effets néfastes des changements climatiques, la cohabitation croissante entre les animaux et les humains. Selon le CPS, il est nécessaire, pour les États membres, d'adopter et de renforcer leurs approches de sécurité collective et leur coopération en matière de prévention, de contrôle et de lutte contre les épidémies.

Le Conseil a rappelé l'importance des stratégies conjointes avec le CDC Afrique pour répondre aux épidémies de maladies infectieuses, lutter contre la résistance aux antimicrobiens et faire face à la menace croissante des maladies non transmissibles sur le continent, d'adopter des approches multisectorielles et de favoriser des partenariats stratégiques dans la lutte contre les épidémies. À cet égard, il a salué le partenariat entre le CDC Afrique, l'Organisation mondiale de la santé et la Commission de l'UA, dans le contexte du cadre de collaboration signé en août 2016.

Le CPS invite les États membres à investir davantage dans la prévention des maladies, en privilégiant la santé publique et l'éducation dans les budgets nationaux et en promouvant des campagnes de sensibilisation à l'importance de l'hygiène personnelle et de l'assainissement. Il encourage les CDC africains à collaborer avec la FAA et à renforcer les efforts en matière de préparation et d'intervention en cas de pandémie infectieuse, de formation sanitaire commune sur les ripostes aux épidémies, de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Le Conseil a souligné la nécessité pour l'UA de mettre en place un programme à moyen et long termes pour renforcer les capacités de prévision et de renseignement de l'Afrique afin de traiter plus efficacement les urgences et menaces futures en matière de sécurité sanitaire publique. En outre, le Conseil a relevé la nécessité de veiller à ce que, à moyen et à long termes, les pays africains atteignent l'ensemble des capacités et systèmes des normes sanitaires internationales.