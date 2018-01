Tunisie: Rachid Helal honoré

Selon M. Oussema El Khriji, doyen et président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, le nombre des… Plus »

Après les nombreuses déceptions de nos sélections nationales, la tutelle a refusé la participation de nos athlètes au prochain open international prévu les 26 et 27 janvier 2018 à Paris. Mais le bureau fédéral de la FTK s'est réuni samedi pour contrecarrer la décision de la ministre et a décidé de participer à cet open en dépit de la non-autorisation de la tutelle.

Parallèlement à cette compétition mondiale, Rachid Helal a dirigé des stages de formation pour des arbitres américains. A la fin de cette manifestation d'arts martiaux, les organisateurs ont honoré et primé Rachid Helal pour son dévouement et son savoir-faire.

Il a été invité en tant qu'arbitre mondial et a dirigé les finales et les combats les plus durs et les plus équilibrés.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.