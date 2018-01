Afrique: Gouvernance - La Commission économique africaine déterminée à combattre la corruption

Selon Vera Songwe, la corruption a retardé le développement de l'Afrique. Donc, il est temps d'étouffer le fléau dans l'œuf.

"La corruption ancrée dans nos institutions est plus puissante que toute autre injustice à laquelle les Africains pourraient faire face. Mais il est de notre devoir de mettre fin à ce cancer... », a affirmé la Secrétaire exécutive de la Commission économique africaine (Cea), Vera Songwe, lors de son adresse inaugurale à la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le jeudi 25 janvier, à Addis-Abeba (Éthiopie).

Selon elle, la corruption a retardé le développement de l'Afrique. Donc, il est temps d'étouffer le fléau dans l'œuf. C'est pourquoi elle a salué l'acte de l'Union africaine (Ua) pour avoir choisi le thème: « Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ».

Pour elle, la seule formule logique et gagnante pour une véritable indépendance et pour une Afrique transformée est de combattre collectivement la corruption.

« Où est l'Afrique que nous voulons quand nos jeunes ne croient plus en leurs dirigeants et leurs institutions pour livrer ce dont ils ont le plus besoin, quand ce contrat social est rompu?. Comment pouvons-nous rêver de l'Afrique que nous voulons quand les femmes en zone rurale ne peuvent pas avoir accès à la terre et aux garanties pour nourrir leurs familles et assurer la santé de leurs enfants à cause de la corruption? », a demandé Mme Songwe.

La Cea a consacré sa 5e édition de son rapport sur la gouvernance en Afrique en mettant un accent particulier sur les dimensions internationales de la corruption.