Cote d'Ivoire: Dédicace - Agnès Kraidy parle du cancer aux élèves du groupe scolaire les Lauréades

La journaliste-écrivaine, Agnès Kraidy, a présenté son œuvre, « Tu me fous les boules !, vaincre le cancer» le jeudi 25 janvier 2018, à la salle Félix Houphouët-Boigny du groupe Fraternité Matin, aux élèves du groupe scolaire « les Lauréades » de Cocody. C'était à l'issue d'une visite du premier groupe de presse ivoirien effectuée par les élèves de cette école.

La rencontre entre les élèves et l'écrivaine a été une belle opportunité pour des esprits curieux de connaître les facteurs de risques, les causes, les modes de prise en charge de certains cancers, notamment du sein, du col de l'utérus, de la prostate et du foie.

Les échanges ont certes pris corps autour de l'ouvrage de la journaliste, mais ils ont donné lieu à un large balayage sur et autour de la maladie. La journaliste fera savoir à son auditoire pour témoigner certes de sa situation de personne atteinte par cet « intrus », mais surtout pour confirmer que cette maladie peut être guérie lorsqu'elle est vite détectée et pris en charge le plus rapidement possible, mais fatale lorsqu'elle est négligée.

C'est d'ailleurs pour cela que la prévention paraît être un bon moyen de... guérison. Elle a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux élèves. Elle leur dira qu'il « faut varier son alimentation, s'auto palper tous les mois, se faire dépister tous les ans, pratiquer des activités sportives, éviter de manger des aliments trop gras, se nourrir sainement, bannir le tabac et l'alcool ».

Mme Touré Eboulé, directrice des études de « Les Laureades », a félicité Mme Kraidy pour son courage et sa disponibilité. Aussi a-t-elle remercié le groupe Fraternité Matin pour l'accueil.

Poursuivant, elle a exhorté les enfants à la porter en prières afin que Dieu la fortifie dans son combat à travers la Fondation agir contre les cancers (Fac).