Cote d'Ivoire: Performances économiques ivoiriennes - Amadou Gon Coulibaly échange avec la presse française

Pendant plus de deux heures, le jeudi 25 janvier, le chef du gouvernement a présenté les performances économiques ivoiriennes des six dernières années et mis l'accent sur les perspectives, notamment en matière d'amélioration des conditions de vie des populations.

Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le succès de la Côte d'Ivoire est porté par les réformes, la qualité de sa signature en matière de mobilisation de ressources, l'investissement dans les infrastructures et surtout par la vision et le leadership du Président Alassane Ouattara. C'était au cours des échanges avec quelques médias français, le jeudi 25 janvier, en marge de ses rencontres avec les officiels français.

