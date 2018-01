Mauritanie: La Communauté Urbaine organise un séminaire sur les Conseils Régionaux

La présidente de la Communauté Urbaine, Mme Maty Mint Hamady, a souligné que le séminaire sera l'occasion d'échanger de connaissances et d'expériences sur l'importance de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il permettra également de mettre en évidence la fragilité et la vulnérabilité des futurs conseils régionaux pour pouvoir y remédier dans le cadre de la préparation des futurs conseils régionaux qui font partie des résultats du dialogue national inclusif auquel a appelé le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, pour promouvoir le pays politiquement, économiquement et socialement.

Le séminaire comprend des exposés sur l'historique sommaire du processus de décentralisation en Mauritanie, une conférence sur le modèle de la communauté urbaine de Nouakchott, une présentation des conseils régionaux en Mauritanie et les perspectives d'un nouveau paradigme permettant la décentralisation au service du développement et de la décentralisation au Maghreb arabe, exemple de la Tunisie.

