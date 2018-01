Mauritanie: Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération devant la 32ème Session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine - Notre pays souhaite apporter pleinement sa contribution à l'essor de notre Continent

Notre pays, sous l'autorité de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, souhaite apporter pleinement sa contribution à l'essor de notre Continent sur tous les plans, spécialement durant cette année du centenaire de Feu Nelson Mandela. A ce propos, la perspective d'organiser une réunion de Haut Niveau en l'honneur de Madiba, à Nouakchott, à l'occasion du Sommet de l'Union Africaine, constitue une source de satisfaction et de fierté pour le peuple mauritanien ; c'est un juste retour des choses, car plusieurs leaders de l'ANC, ont bénéficié de passeports mauritaniens, durant les années de la lutte de libération de ce grand pays africain et la diplomatie mauritanienne a efficacement épaulé cette lutte.

La Mauritanie aura l'honneur, en juin-juillet prochains, d'abriter la 31ème Session ordinaire de la Conférence au Sommet de l'Union Africaine. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour cette grande confiance en notre pays, une confiance que nous apprécions à sa juste valeur. Un palais des congrès spécialement dédié à ce grand évènement est en train d'être construit, en plus de toutes les mesures nécessaires à une réussite optimale de ce rendez-vous de l'Afrique à Nouakchott.

Je souhaiterais dire quelques mots sur le référendum organisé en Mauritanie, le 05 août dernier. Ce référendum constitue l'un des résultats du dialogue politique inclusif, tenu en 2016. Il visait à soumettre au suffrage populaire des réformes constitutionnelles dont la finalité est de rationaliser le fonctionnement de l'Etat, dans un contexte sahélo- saharien particulier. La suppression du Sénat et la modernisation de l'Hymne national, faisaient partie de ces réformes. Le peuple mauritanien a apporté son soutien à ces réformes, dans une ambiance emprunte de cohésion, de paix et de pluralisme.

Addis-Abeba, 26/01/2018 - Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Isselkou Ould Ahmed Izibih a participé, hier à Addis-Abeba, aux travaux de la 32ème Session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine. A cette occasion, le ministre a prononcé un discours, au cours duquel il a passé en revue les mutations politiques, sociales et économiques que connait le pays ces dernières années. Voici l'intégralité de ce discours :

