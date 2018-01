Mauritanie: Signature, à Nouakchott, d'une charte des libertés d'expression dans le monde arabe

Le Syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) et de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) ainsi que les organisations de presse et des droits de l'Homme en plus d'autres syndicats nationaux ont signé jeudi matin à Nouakchott la charte des libertés d'expression et de presse dans le monde arabe et ce, en présence de M. Issa Ould Yedali, directeur de la presse écrite au ministère des relations avec le parlement et la société civile.

Ce document élaborée par de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) réaffirme que la liberté d'expression est un droit fondamental de l'homme garanti par les chartes internationales et régionales avec y compris la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

La cérémonie de signature a été l'occasion pour le président du syndicat des journalistes mauritaniens (SJM), M. Mohamed Salem Ould Dah de souligner l'importance des réalisations accomplies par la Mauritanie en matière de libertés d'information et de libéralisation de l'espace audiovisuel.

Il a passé en revue les efforts déployés par le syndicat pour renforcer ces réalisations à travers l'organisation de séminaires de formation au profit des staffs de journalistes.

A son tour, le president de la FIJ, M. Philippe Leruth a loué la promotion des libertés en matière d'information et de presse en Mauritanie, faisant que le pays s'est arrogé une place de choix dans le monde arabe.

Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur l'intérêt de la charte de ces libertés dans le monde arabe et la nécessité de sensibiliser autour de ces libertés, notant au passage les défis auxquels sont confrontés les cadres d'information traditionnels dans un contexte de développement prodigieux des réseaux sociaux.

Le responsable des politiques et programmes de de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), M. Mounir Zaarour, a souligné l'importance que revêt cette signature pour renforcer les libertés d'information et de presse dans le monde arabe.

Passé cet échange de discours, le président du Syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) et le president de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), M. Philippe Leruth procèderont à la signature de ce Pacte pour la liberté de la presse dans le monde arabe avant d'être imités par les syndicats et organisations de presse mauritaniens.

Notons que la charte des libertés d'information a déjà été signée par cinq pays (Jordanie, Palestine, Maroc, Tunisie, Palestine) et que la FIJ s'attend d'en arriver à une dizaine d'ici la fin de cette année.

Un déjeuner-débat sur la liberté de la presse en Mauritanie, a été par la suite animé par Mohamed Ould Khattatt, entouré des journalistes Cheikh Aidara, Zeinabou Mint Jid, Mohamed Lemine Ould Mini et Aboubecrine Ould Mamy.