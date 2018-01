Mauritanie: Les ministres de la Culture et de l'Intérieur commentent les résultats du conseil des ministres

Le ministre de la culture et de l'artisanat, porte-parole officiel du gouvernement, Dr. Mohamed Lemine Ould Cheikh et celui de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah, ont commenté les résultats de la réunion du conseil des ministres.

Intervenant le premier, le porte-parole officiel du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh a indiqué que le Conseil a étudié et adopté, lors de sa réunion, un ensemble de projets de lois, décrets et communications, dont un ensemble de décrets concernant la création de nouvelles moughataas et arrondissements administratifs dans les wilayas du Guidimagha et de l'Inchiri.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah, a déclaré qu'il a eu l'honneur de présenter au Conseil des ministres, une série de décrets visant à créer de nouvelles moughataas et arrondissements administratifs dans les Moughataas du Guidimagha et de l'Inchiri.

Il a souligné que la création de ces nouvelles circonscriptions administratives vise à mieux contrôler la situation administrative et sécuritaire des zones concernées.

Il a ajouté qu'il s'agit de la création d'une moughataa dénommée Ghabou dans le sud de la wilaya du Guidimagha avec des vues sur la rive du fleuve et sur la zone du Karakoro couvrant quatre communes déjà existantes (Gouraye, Ghabou, Baidiam et Souf) et deux arrondissements administratifs (Tachott et Lehraj). En Inchiri, le gouvernement a approuvé la mutation de l'arrondissement administratif de Bénichab en une moughataa couvrant le nord de la wilaya et gardant les anciennes frontières de l'arrondissement de Bénichab et la transformation de la zone de M'Heijratt a un arrondissement administratif relevant de cette même moughataa incluant le port de Tanit et d'autres centres vitaux existant dans cette zone compte tenu de l'importance de l'aspect sécuritaire dans la zone se trouvant entre Nouakchott et Chami comme cela avait présidé à la création par le passé des moughataa de Beiket Lawach et Chami.

Le ministre a dit que l'objectif de ses mesures est une meilleure et active gestion de la couverture administrative au niveau national et la dynamisation du rôle de l'administration et son rapprochement du citoyen où qu'il se trouve.

Dans ses réponses aux questions des journalistes, le ministre de l'intérieur et de la Décentralisation a indiqué que les justifications du choix pour la création de la nouvelle moughataa en Inchiri de Bennichab et non Al Asma ou Bourjeimatt relève du fait que cette ville était la capitale de l'arrondissement administratif et elle est considérée comme étant une zone vitale qui a vu la réalisation de plusieurs infrastructures publiques dans les domaines de l'eau, de l'électricité et des écoles, en plus d'une densité démographique considérable sur la base d'une planification moderne.

Il ajoute que la densité démographique due à des facteurs économiques ou à l'habitat anarchique pose de grandes difficultés à l'administration pour couvrir les besoins de la population et suivre de près les projets réalisés, notamment dans certaines zones stratégiques non couvertes, en raison de leur isolement par rapport aux départements administratifs auxquels elles sont rattachées.

Il a précisé que les nouvelles structures administratives ont été créées pour permettre une plus grande présence de l'Etat dans ces localités pour répondre aux besoins de la population, rapprocher l'administration des citoyens et assurer les services vitaux, notamment administratifs et sécuritaires.

En réponse à une question concernant la sécurité, le ministre a souligné qu'il existe des cas qui arrivent parfois aux hôpitaux et que les médecins peuvent parfois hésiter à les prendre en charge en attendant une réquisition de la part des autorités judiciaires en vue de les examiner et connaître les causes réelles des cas en question.

Il a déclaré que tous les hôpitaux sont dotés d'un poste de police chargé de la sécurité et d'informer les autorités en temps opportun de tels cas et de révéler les circonstances et leur nature afin d'empêcher la répétition du traitement apportés à des accidentés dans conditions suspectes.

Répondant aux questions des journalistes, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole officiel du gouvernement, a indiqué qu'en ce qui concerne une correspondance de la commission des Nations Unies aux Droits de l'Hommes relative au détenu Ould Ghadda, que ce message contenait de fausses informations résultant naturellement du fait que cette commission obtient les informations de source malhonnête et partiale alors que l'on sait que pour recueillir les informations, on ne doit pas se fier au point de vue d'une seule partie.

Le ministre a ajouté que cette correspondance sera décortiquée et que la réponse l'anéantira car elle ne pourra pas résister à la vérité.

Il a souligné que parmi les mensonges contenus dans cette correspondance, figure le fait que le détenu aurait été arrêté à la suite de la formation d'une commission chargée d'enquêter sur les marchés gré à gré, alors que cette commission n'a été formée qu'après les amendements constitutionnels qui ont aboli le Sénat, et tout le monde sait que le parlement forme des commissions à tout moment et en toutes circonstances et cela n'a jamais été à l'origine de l'arrestation de qui que ce soit.

La lettre mentionne également le fait que le détenu est inculpé en raison de son opposition aux amendements constitutionnels, tout le monde sait que la plupart des sénateurs s'y sont opposés et que leur opposition n'a fait l'objet d'aucune arrestation.

Le ministre a souligné que tout le monde est au courant des enregistrements prouvant que les intéressés distribuaient des dessous de table non seulement à certains sénateurs pour les inciter à voter contre ces amendements, mais aussi à certains opposants afin de mener des activités destinées à déstabiliser la sécurité et en mobilisant des jeunes pour semer le désordre.

En réponse à une question concernant l'initiation d'un nouveau dialogue, le ministre a souligné que les résultats du dialogue passé entre la majorité et une grande partie de l'opposition ont abouti à des réformes constitutionnelles et autres relatives à l'organisation d'élections législatives et municipales, soulignant que celles-ci seront organisées à temps, et qu'elles seront ouvertes à tous. Il a également indiqué que les portes sont toujours ouvertes à l'opposition et que d'autres peuvent établir des contacts et des réunions, mais que le dialogue au sens large du terme est terminé et l'on ne s'attend pas à l'organisation prochaine d'un nouveau dialogue.

En ce qui concerne le nouveau comité chargé d'élaborer une nouvelle stratégie pour la redynamisation de l'Union pour la République, le ministre a expliqué que ce comité est chargé de superviser la nouvelle campagne d'adhésion au parti et de combler les lacunes si elles existent, rappelant que cela prouve le dynamisme du parti et sa capacité de désigner ceux qui peuvent identifier ses problèmes, même si ceux-là ne sont pas issus de la direction de parti.