Sénégal: Réhabilitation des infrastructures sportives à Guédiawaye - Le stade de Ndiarème bientôt réceptionné

Le ministre des sports en compagnie du maire de Guédiawaye lors de la visite de chantier du Stade de Ndiarème Crédit photo : Abdoulaye Mbodj / © Le Soleil

Le stade de Ndiarème sera bientôt réceptionné. L'annonce a été faite par le ministre des Sports Matar Ba qui était en visite de chantier dans ce stade géré par la ville de Guédiawaye.

Matar Ba considère que l'inauguration de ce stade et de ceux des Parcelles assainies, de Ngor et de Mbao palliera le manque d'infrastructures sportives à Dakar.

Après avoir visité le chantier de réhabilitation du stade de Ndiarème baptisé stade Ibrahima Ndoye, le ministre des Sports a constaté que les travaux avancent à grands pas. Mieux, il a souligné que l'entreprise est même en avance sur les délais. «La pelouse est déjà posée, les deux tribunes modulaires qui accompagnent la tribune principale sont aussi installées, le reste est constitué de pylônes qui sont déjà sur place», a soutenu le ministre.

«Dans quelques jours, l'éclairage sera réglé et une cérémonie de réception sera consécutivement organisée en vue de remettre les clés aux maires de la ville de Guédiawaye et de la commune de Wakhinane Nimzatt afin de leur permettre de pouvoir remettre l'infrastructure aux sportifs de Guédiawaye», a-t-il ajouté. Matar Ba est d'avis que la livraison de ce stade sera une bouffée d'oxygène pour la population de Guédiawaye au regard du poids démographique important du département faisant que la jeunesse a besoin d'infrastructures sportives pour pouvoir pratiquer le sport. La réhabilitation du stade Ibrahima Ndoye a coûté un milliard trois cent et quelques millions. Le ministre s'est réjoui de l'engagement du maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, à s'inscrire dans la dynamique d'investissement prônée par l'Etat du Sénégal de façon à accroître la rentabilité de cette infrastructure sportive et à faire en sorte que la jeunesse de Guédiawaye se retrouve dans de meilleures conditions de pratique sportive.

Concernant la date prévue pour inaugurer le stade, le ministre a révélé que le ministère compte faire une opération coup de poing en faisant en sorte que l'inauguration du stade de Ndiarème puisse intervenir au plus tard dix jours après le stade Ngalandou Diouf.

En outre, il a révélé que l'inauguration du stade de Mbao suivra. «La pelouse du stade de Mbao est déjà arrivée à Dakar. Nous sommes en train de faire aussi une opération coup de poing aux Parcelles assainies et à Ngor où les stades qui sont en construction seront eux aussi très bientôt réceptionnés», a affirmé le ministre des Sports. Matar Ba a estimé qu'une fois que la réhabilitation de toutes ces infrastructures sera terminée, Dakar ne pourra plus souffrir du manque d'infrastructures sportives, notamment dans le domaine du football avec l'installation de plateaux multifonctionnels.

«D'ailleurs, nous ne nous limitons pas à Dakar car nous revenons d'une visite de chantiers à Sédhiou qui dispose d'un stade municipal et un stade régional. Kédougou va démarrer très bientôt. Au mois de juillet, le Sénégal étrennera son arène nationale et son palais des sports», a révélé le ministre. Matar Ba a rappelé la vision du Chef de l'Etat en matière de sport : « La vision du Président Macky Sall est très claire: pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives», a-t-il rétorqué. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Sénégal, un projet d'entretien et de maintenance des infrastructures sera mis en œuvre dans le but d'outiller les collectivités locales en vue de leur permettre de mieux prendre la question d'entretien.