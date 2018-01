Cote d'Ivoire: Coopération interafricaine - À Abidjan, la Tunisienne Ouided Bouchamaoui se pose en avocate de l'intégration

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

« Le président Adesina, empêché par des contraintes d'agenda, n'a pu être ici présent, mais il m'a chargé de vous transmettre toute son amitié et son admiration. Pour nous, à la Banque africaine de développement, vous recevoir pour notre programme phare est un honneur », a affirmé M. Monga, vice-président de la Banque en charge de la Gouvernance économique et de la gestion des savoirs.

«Ce n'est pas par l'aide que l'Afrique se développera». Les mots sont pesés, la conviction martelée d'une voix calme et posée. La Tunisienne Ouided Bouchamaoui, ancienne présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), s'est livrée, lundi 22 janvier 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un vibrant plaidoyer en faveur de la coopération interafricaine.

