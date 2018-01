Sénégal: Secteur de l'électricité - Le régulateur et les associations consuméristes signent des conventions de collaboration

La Commission de régulation du secteur de l'électricité veut formaliser sa collaboration et fluidifier ses relations avec les associations de consommateurs qui, comme elle, poursuivent le même objectif : disposer d'une énergie de qualité à un prix acceptable.

La Commission de régulation du secteur de l'électricité a signé des conventions de collaboration avec des associations consuméristes hier. Ibrahima Amadou Sarr, le président de ladite commission, a expliqué que ce partenariat vise à fluidifier leurs relations, soulignant que l'Etat du Sénégal, la Senelec - en tant qu'opérateur historique - et les associations de consommateurs veulent tous la même chose : une énergie de qualité, à un prix acceptable et qui respecte l'environnement. « La vocation des associations de consommateurs, c'est de défendre les consommateurs ; c'est un objectif commun. L'objectif de ce partenariat qui a tardé à venir est de mutualiser nos efforts. (... ) Nous préférons inscrire notre action dans l'interdépendance. Depuis dix ans, nous avons mené et gagné ensemble des batailles », a déclaré M. Sarr.

Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie souligne que le contexte s'y prête avec les réformes majeures entreprises par le gouvernement. « Il n'y a pas de raison pour que la Commission, la Senelec et les associations de consommateurs ne soient pas ensemble pour aller plus vite », a dit Ibrahima Amadou Sarr. Les responsables des associations de consommateurs saluent la signature des conventions. « C'est la première fois que la commission de régulation du secteur de l'électricité signe avec les associations de consommateurs une convention de collaboration. Nous devons cela à la clairvoyance et au désir ardent du président de la commission d'avoir, avec les associations de consommateurs, des relations privilégiées, d'échanges, de concertations pour une meilleure prise en charge des nombreux problèmes auxquels les usagers et consommateurs d'électricité sont confrontés », a déclaré Me Massokhna Kane, le porte-parole du jour des associations de consommateurs. A son avis, les problèmes que pose l'électricité justifient amplement cette collaboration entre le régulateur et les associations consuméristes. Il a cité, entre autres, les problèmes de tarification, de compteurs, les réclamations, les coupures abusives, les délestages, etc.

L'opérateur historique voit d'un bon œil ces conventions de partenariat. Bacary Diop qui a représenté le directeur de Senelec, a rappelé que la société s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration de sa relation avec la clientèle. « C'est l'un des objectifs du plan Yessal Senelec avec comme ambition de dissiper les incompréhensions, d'anticiper les difficultés que Senelec rencontre avec sa clientèle », a-t-il dit. M. Diop a souligné que s'en réjouir qu'il y a plus de compréhension entre Senelec et sa clientèle, rappelant que le respect de la clientèle est l'une des six valeurs de la Senelec.

Sur la tarification, le président SOS consommateurs et le président de la Commission de régulation du secteur de l'électricité ont une convergence de vues. Ils estiment qu'il faut corriger les différences de tarifs appliqués en milieu rural et urbain. M. Sarr a révélé que le gouvernement a instruit la Commission de mener l'évaluation des concessions pour voir les dysfonctionnements et lui permettre de prendre les mesures idoines. « Nous entendons y associer les associations de consommateurs et aller avec eux et Senelec sur le terrain », a dit Ibrahima Amadou Sarr. La commission de régulation du secteur de l'électricité a présenté aux associations de consommateurs les grands axes de son plan stratégique 2018-2020.