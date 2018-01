Sénégal: Dialogue social - Le principe de l'augmentation du Smig accepté

Lors de la marche des syndicats affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) mardi dernier, l'une des principales doléances a porté sur l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) qui n'a pas connu une hausse depuis 1996. Cependant, le ministre du Travail Samba Sy qui a rencontré les partenaires sociaux hier, a tenu à informer « qu'un accord de principe est déjà obtenu pour la revalorisation du Smig ». « Une commission mixte paritaire est à pied d'œuvre. Ses travaux sont présentement ralentis dans l'attente des dernières contre-propositions du patronat », a précisé le ministre.

DIALOGUE SOCIAL, REVENDICATIONS SYNDICALES... : LE MINISTRE DU TRAVAIL SE CONCERTE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions a présidé, hier, la réunion de concertation avec les partenaires sociaux. Les discussions entre les différentes parties, gouvernement, patronat et centrales syndicales, ont porté sur la situation sociale.

Il n'y a pas de rupture de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Dans le secteur de l'éducation, le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, est en négociation avec les enseignants. Le ministre du Travail, Samba Sy a, hier, appelé à des concertations tripartites : gouvernement, patronat, centrales syndicales. Cette réunion de partage s'est déroulée en présence des centrales syndicales les plus représentatives (Cnts, Unsas, Csa et Cnts/Fc). Du côté du patronat, le Cnp et la Cnes étaient représentées. Cependant, le front social est en pleine ébullition. Depuis avant-hier, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales a entamé une grève de 72 heures qui prend fin aujourd'hui. Dans le secteur de l'éducation, certains syndicats d'enseignant ont déjà initié des mouvements de grève. Mais, la situation ne semble pas trop confuse. Le ministre Samba Sy qui a fait la synthèse des discussions, après plus de trois heures d'échanges à huis clos, a rappelé que le débat a surtout tourné autour de cette situation sociale, notamment sur les revendications des travailleurs.

Les doléances portées par les syndicats sont nombreuses mais l'Etat est en train de faire des efforts pour y trouver une solution, a précisé le ministre. Prenant l'exemple des enseignants, Samba Sy a informé qu'il a été décidé de procéder à « un reclassement universel » avec « une prise en charge aux deux tiers des années de volontariat, de vacatariat, de contractualisation ». Cette régularisation, a-t-il expliqué, va coûter à l'Etat 32 milliards de FCfa. Après la régularisation, l'Etat va aussi s'attaquer aux prêts Dmc. Pour régler cette revendication des enseignants, le gouvernement, a rappelé le ministre, va mettre « une enveloppe de près de 14 milliards pour résorber les retards jusqu'en 2016 ». Sur la question de l'habitat social, en mars 2018 également, le gouvernement va débloquer 3,5 milliards de FCfa pour l'aménagement des Zac de Ziguinchor et du Lac Rose. L'Etat va aussi s'attaquer à la question des indemnités de logement des enseignants pour 12 milliards de FCfa dès janvier 2019. Cela va permettre à chaque enseignant d'avoir une augmentation de 11.000 FCfa de plus chaque mois. Les syndicats ont jugé dérisoire ce montant. Mais Samba Sy précise que l'indemnité de l'enseignant s'élève aujourd'hui à 60.000 FCfa. « Une gradation de 10.000 FCfa dans le contexte de volonté de résorption des iniquités territoriales, de nous tourner vers les plus démunis de nos compatriotes pour leur donner le minimum qui leur permettrait de se sentir Sénégalais, représente un effort lourd », a-t-il fait remarquer. Le ministre a rappelé que le Sénégal mérite de « grands sacrifices, d'énormes efforts ». Il a invité les enseignants à remplir cette mission tout en reconnaissant que « beaucoup d'entre eux s'en acquittent admirablement ».

Au cours de cette année, a poursuivi le ministre, le gouvernement va mettre 100 milliards de FCfa dans le programme de résorption des abris provisoires dans le seul souci d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. « Peut-on dire d'un Etat qui fait tout cela pour ce secteur et qui n'a pas que ce secteur tout en ayant le devoir de gérer des besoins urgents exprimés de partout, qu'il est négligeant, qu'il est atone, qu'il ne fait rien », s'est-il demandé. Dire cela, répond-t-il, c'est faire « un procès assez abusif » à l'Etat.

CAHIERS DE DOLÉANCES 2017 : OUVERTURE OFFICIELLE DES NÉGOCIATIONS EN FÉVRIER 2018

Le président de la République Macky Sall a invité, mercredi en Conseil des ministres, le Premier ministre « à tenir, dans la première quinzaine du mois de février 2018, une revue interministérielle des cahiers de doléances des centrales syndicales déposés en 2017 et à lui faire parvenir, dans les meilleurs délais, un rapport exhaustif sur l'état de leur prise en charge ».

Cette question a été abordée hier par le ministre du Travail lors de sa réunion avec le patronat et les organisations syndicales les plus représentatives. Samby Sy a rappelé que l'examen des cahiers de doléances de l'année 2017 suit son cours. « Les ministères et partenaires sociaux ont déjà reçu, depuis septembre 2017, la synthèse des doléances les concernant pour leur traitement en relation avec les centrales syndicales », a ajouté M. Sy. Dès ce mois de février 2018, a-t-il rajouté, les différentes parties prenantes seront convoquées en plénière pour « l'ouverture officielle des négociations, la constitution des commissions thématiques et la validation de l'agenda ».

AUDIENCE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le secrétaire général de la Cnts a attiré l'attention du gouvernement sur la « nécessité d'anticiper » en vue de prévenir les tensions en cours dans beaucoup de secteurs d'activités du pays.

Mody Guiro qui a parlé au nom des organisations syndicales lors de la rencontre tripartite avec le ministère du Travail, a aussi rappelé la nécessité de réviser les barèmes de salaires et les conventions en cours dans plusieurs secteurs d'activités. M. Guiro a, au nom des organisations syndicales, sollicité une rencontre entre les organisations syndicales les plus représentatives du pays (Cnts, Unsas, Csa, Cnts/Fc) et le Président de la République Macky Sall. Celui-ci, a précisé M. Guiro, a un rôle à jouer dans la consolidation du dialogue social entre les partenaires sociaux et le gouvernement.