Afrique: Tecno Mobile - Quoi de neuf avec le Camon CM et son écran 18:9 !

(Ecofinanc.SN Dakar) Un écran full display au ratio 18:9 pour quelle utilité ?

Les écrans borderless ou écrans full display au ratio 18:9 apportent un plus avec un confort de lecture plus grand. La navigation dans les applications devient ainsi plus aisée avec un affichage qui présente l'ensemble des informations disponibles plus facilement.

L'écran full display 18:9 rend également le mobile plus beau, avec une face avant qui fait la part belle à un écran de bonne facture pour une meilleure visibilité.

De plus le gain d'affichage entre les écrans classiques 16:9 et les écrans 18:9 est indéniable. Le clavier virtuel de votre mobile vous laissera désormais suffisamment de place pour lire les informations affichées sur l'écran.

Quoi d'autre au menu de ce Camon CM ?

Le Camon CM de Tecno Mobile avec son écran 18:9 et son 13Mp d'appareil photo !

Le nouveau mobile de Tecno est un mobile de la gamme des Camon du constructeur. Le Camon CM dispose de performances en photo et en vidéo de très bonne facture. Les appareils photo avant de 13 MP avec un flash et arrière de 13 MP avec un quatre flashs vous permettront de renouer avec la photo sur mobile et d'en tirer le meilleur.

Les prochains mobiles de Tecno devraient donc suivre la donne, avec des écrans full display. Les futurs Phantom 9/X, Camon C11 et autres seront très attendus.