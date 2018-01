Congo-Kinshasa: La MONUSCO facilite une formation en journalisme en période et zone de conflit pour les médias de Bukavu

communiqué de presse

Bukavu, le 25 janvier 2018 - Outiller les journalistes dans l'exercice du métier en période sensible et au traitement des informations sensibles : c'est ce qui justifie la tenue jeudi 25 janvier, à Bukavu, d'un atelier de formation sur le journalisme en zone et période de conflit. L'atelier, organisé par la Section de la Communication Stratégique et de l'Information Publique et des partenaires locaux, visait 50 professionnels des médias œuvrant dans le chef-lieu du Sud-Kivu.

C'est déjà au seuil de cette année 2018, qui s'annonce très mouvementée en République Démocratique du Congo, que la Monusco a tenu à outiller les journalistes dont le travail comporte des risques qui peuvent s'accroître en fonction du contexte général et/ou de la délicatesse de l'information couverte.

Le traitement de l'information sensible, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTICs) dans les zones sensibles aux conflits, le Droit International Humanitaire et la protection des journalistes en temps de guerre, les Nations Unies et la protection des défenseurs des Droits de l'Homme et des journalistes, la régulation des médias ; ce sont-là les matières sur lesquelles se sont étendus respectivement le Bureau de l'Information Publique, la Vision des Grands Lacs, le Comité International de la Croix-Rouge, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

Prenant part à cet atelier de la presse, Karna Soro, Chef de Bureau de la Monusco Sud-Kivu et Maniema, a rappelé la nécessité pour les journalistes de faire preuve de davantage de professionnalisme, de responsabilité et d'intégrité. Des valeurs de base prônées par les Nations Unies, mais qui sont revenues en d'autres termes à travers les différentes expériences et matières partagées par les intervenants lors de l'atelier.

Les participants ont vivement apprécié l'apport de ce type d'atelier, qu'ils souhaitent voir organisé à nouveau pour approfondir les questions. De son côté, par son Chef de Bureau, la Monusco Sud-Kivu et Maniema se dit prête à continuer à accompagner et soutenir les médias, dont le rôle est important dans une démocratie.