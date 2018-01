Afrique: La Namibie lauréate du Prix d'Excellence Africain sur le Genre 2018

Institué en 2005 par Femmes Africa Solidarité (FAS), son Centre panafricain pour le Genre, la Paix et le développement (PAC), en partenariat avec le réseau GIMAC (Gender is My Agenda Campaign), le prix commémore les leaders africains, qui ont accompli des progrès remarquables vers l'intégration de la dimension genre, comme recommandé par la Déclaration solennelle sur l'égalité des genres en Afrique (SDGEA).

Cette année, la Namibie a été consacrée pour son cadre juridique et politique relatif à la promotion et à la protection des droits de la femme en Afrique qui continue de progresser suite à l'adoption d'instruments tels que le Protocole de Maputo qui, entre autres dispositions, garantit l'égalité des femmes aux hommes.

Le pays a également réalisé beaucoup de progrès et entrepris des réformes ayant permis de démontrer une contribution exceptionnelle à la parité entre les sexes dans les domaines de la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé, l'éducation et l'autonomisation économique.

La sélection du Prix d'Excellence Africain sur le Genre est organisée tous les deux ans, en marge de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement (HOSG) de l'Union africaine (UA) qui, en 2004, avait adopté la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique (SDGEA).

Le HOSG s'était engagé à rendre compte périodiquement des progrès réalisés dans la promotion de l'égalité des genres en Afrique sur la base du contenu de la SDGEA.

Il faut souligner que le Forum Africain Genre est une plate-forme de genre pour les femmes d'Afrique pour forger leur propre voie stratégique concernant les acteurs et partenaires pertinents tandis que le Prix du Genre Africain sert de mécanisme pour surveiller et récompenser un Chef d'Etat ou de Gouvernement Africain qui a démontré promouvoir l'égalité des sexes et le développement dans les domaines thématiques de la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique.

Le prix décroché par la Namibie est basé sur la performance du pays mesurée par l'indice de déclaration solennelle scientifiquement développé, SDI et la carte de score SDI.

Le SDI) a été initié par GIMAC (Gender is My Agenda Campaign) avec le leadership de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et la Commission de l'Union Africaine (CUA).

Le Forum et Prix Africain sur le Genre est accompagné de deux autres reconnaissances nationales: à un membre du secteur privé qui promeut l'égalité des sexes dans les sphères économiques; et à une organisation de femmes de la société civile pour son engagement à intégrer l'agenda de genre.

Jusqu'ici, cinq Chefs d'Etat ont été récompensés, le Président Abdoulaye Wade du Sénégal et le Président Mbeki d'Afrique du Sud en 2005, le Président Paul Kagame du Rwanda en 2007, le Président Armando Guebuza Mozambique en 2009 et la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf du Libéria en 2011.