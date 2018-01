Togo: Martin Luther King célébré à Lomé

"J'ai fait un rêve", ce bout de phrase prononcé dans n'importe quel coin du globe ramène rapidement à un seul nom. C'est celui du pasteur américain, Martin Luther King. Tant l'homme a marqué les esprits durant son séjour sur terre que 50 ans après sa mort, des jeunes à travers le monde continuent de le célébrer comme une référence dans la lutte contre l'oppression, la barbarie et pour la dignité humaine.

C'est donc s'inscrivant dans cette dynamique que le MMLK (Mouvement Martin Luther King) de Pasteur Edoh Komi a lancé ce vendredi à Lomé les activités au programme des 50 ans de l'assassinat de cet illustre personnage qui a marqué le 20ème siècle et qui continuera de marquer ce 21ème siècle et les siècles à venir.

Lançant les festivités ce jour, Edoh Komi a fait constater que même mort le 04 avril 1968, Pasteur King reste "aujourd'hui plus vivant que jamais parce que ses oeuvres sont là", et "son héritage est immense et impérissable". Il a dès lors promis que son mouvement qui a 13 ans de vie cette année continuera de "péréniser et immortaliser les oeuvres de ce pasteur américain, acquis pour la cause des droits humains".

Calquant une citation de Martin Luther King, sur la situation sociopolitique que vit le Togo depuis le 19 Août dernier avec des vagues de manifestation, pour plus de démocratie et d'Etat de droit, il a appelé les Togolais à "apprendre à vivre ensemble" pour ne pas mourir "ensemble comme des idiots".

D'après le chargé des affaires publiques à l'Ambassade des Etats-Unis au Togo, qui ouvrait l'exposition des oeuvres de Martin Luther King, ils entendent ensemble avec le MMLK ouvrir le débat avec les étudiants sur l'oeuvre de ce citoyen du monde pour changer le monde ou son cadre de vie. Sur ce plan, il a jugé létigime aux étudiants de manifester pour de meilleures conditions d'étude.

Représentés à cette cérémonie de lancement, le ministre en charge de la Culture et de la formation civique et celui des Enseignement primaire et secondaire, ont salué l'initiative du MMLK assisté par l'Ambassade des USA au Togo, qui devra aider les jeunes Togolais à mieux connaitre l'homme, ses oeuvres et ses idéaux.

Outre cette exposition d'oeuvres et les photos de Martin Luther King, il est prévu ce Samedi 27 Janvier toujours à l'American Corner de l'Université de Lomé, une table ronde avec les journalistes et les professionnels de médias sur les thématiques de la non violence, du civisme, de leadership et de la tolérance. Les élèves des établissements publics et privés tels que les lycées Hedzranawoe, Tokoin, Technique Adidogome, technique Attiegou et le Complexe Scolaire Foadey sont retenus pour visiter les expositions durant les trois premiers jours de la semaine prochaine. Il est également prévu des activités à Aného et à Kpalimé toujours pour partager les oeuvres et idéaux du pasteur américain avec les apprenants.