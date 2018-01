Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Ould Al Hamra à Casablanca

Casablanca — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le prince Moulay Ismail, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Ould Al Hamra à Casablanca.

L'imam a entamé son prêche en affirmant que ce qui caractérise le croyant c'est qu'il incarne toutes les vertus du bien, l'honnêteté, la force et le courage et oeuvre pour la réalisation de tout ce qui est de nature à l'aider dans la pratique de sa foi et dans la vie au quotidien.

La foi véritable est une source inépuisable d'énergie, d'action et d'enthousiasme a-t-il ajouté, notant que cette foi rejaillit sur toutes les actions du croyant, lui confère l'assurance et la force du caractère, le prémunit contre le doute et les pêchés et l'aide à appliquer sans réserve aucune les préceptes de sa religion.

L'imam a en outre indiqué que le vrai croyant, lorsqu'il est guidé par la foi sincère en Dieu, traite avec intelligence ses semblables, en ce sens qu'il les aide lorsqu'il constate qu'ils persévèrent sur le droit chemin, les évite s'il s'avère qu'ils se sont égarés et leur prodigue les bons conseils pour qu'ils retournent sur la voie juste de la religion, faisant savoir que la force du croyant se traduit également par le contrôle de soi et de ses pulsions.

La maitrise de soi et la capacité à contenir et à maîtriser ses pulsions est une qualité fondamentale du croyant dans son cheminement vers la piété, la dignité, la satisfaction personnelle et la félicité, a-t-il expliqué.

Et d'enchaîner avec le Hadith du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui, : « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui reste maître de lui-même dans ses moments de colère».

L'Imam a ajouté que le véritable croyant est celui qui demeure fort dans les moments difficiles, ne faiblit pas durant les rudes épreuves et s'incline devant le destin imparable du Très Haut, puisant sa force de sa foi et de sa religion, soulignant que le vrai croyant est aussi celui qui accomplit les oeuvres pieuses aussi bien dans les affaires d'ici bas que celles se rapportant à l'au-delà, à travers la promotion de la vertu et la prévention du vice et du pêché.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant de préserver et d'accorder soutien et assistance à SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

L'imam a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.