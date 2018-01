Gabon: Le Secrétariat exécutif décline ses quatorze points d'actions à venir

Le porte-parole du PDG, Stéphane Iloko Boussengui a décliné les différentes actions retenues dans le cadre du congrès ordinaire avancé tenu en décembre 2017 . C'est au cours d'un point de presse le 25 janvier au siège national du parti à Libreville.

Depuis une semaine, le Parti démocratique gabonais organise des conférences consultatives politiques province par province. Celles-ci ont vu la participation des membres du bureau politique et des membres du conseil national.

Selon lui, pour le développement du parti, le Secrétaire général sur la feuille de route issue du dernier congrès ordinaire avancé qui s'est tenu courant début décembre 2017.

Ce congrès avait les actions à réaliser en deux catégories ; celles dites à très court terme et à court terme. Et il se déclinent en quatorze (14) points essentiels. Dix (10) points qui sont contenus dans le très court terme et quatre (4) qui font partie du court terme Pour ce qui est des actions à très court terme, nous pouvons retenir quelques-unes telles que la publication des listes des membres du bureau politique ; membre du conseil national ; l'actualisation des statuts ; règlement intérieur ; charte des valeurs ; la définition et l'organigramme du cadre législatif et réglementaire pour les élections internes au Parti. Et pour ce qui est des actions à courts termes ; la conception et la mise à disposition d'un livret d'information sur la place du militant dans les structures de base ; la relance de l'établissement des cartes des militants au niveau national ; l'organisation des séminaires de formation pour les responsables des structures de base ; les élections législatives 2018.

Soulignons que les quatorze points d'actions retenus ont préalablement été présentés aux membres du bureau politique et le conseil national par le Secrétaire général au cours des conférences consultatives qui selon le porte- parole ont connu un franc succès et qui ont permis aux nombreux participants issus des fédérations du Pdg de comprendre ; le nouveau mode fonctionnement du Parti, l'enrichissement du Secrétariat exécutif.