Ile Maurice: L'indice de confiance des entrepreneurs au plus haut niveau

Par ailleurs, ce climat de confiance généralisée devrait favorablement impacter le produit intérieur brut (PIB) en 2018. Se basant sur les données de Statistics Mauritius, en glissement annuel, la MCCI prédit que «le taux de croissance du PIB devrait s'établir à 4 % pour 2017 et à 4,4 % pour 2018». Pour ce faire, la MCCI a tenu en compte l'évolution économique en 2017 et a émis l'hypothèse que cette dynamique se maintiendra au prochain trimestre.

En se fondant sur leurs ventes d'octobre à décembre, 28 % des enseignes ont constaté une nette augmentation de leurs chiffres et 62 % une stabilisation appréciable. Elles n'étaient que 10 % à faire part d'une régression. Alors que c'est le même pourcentage à envisager l'avenir avec inquiétude, ils sont dorénavant 24 % des chefs d'entreprise à prévoir une amélioration de leurs revenus et 66 % à prudemment tabler sur un maintien de leurs chiffres d'affaires prévisionnels. Toutefois, les indicateurs combinés, d'après le calcul de la MCCI, laissent augurer un climat de développement d'activités commerciales très positif.

Élaboré sur la base de la méthodologie CESifo de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le baromètre économique de la MCCI indique le quadrant «Reprise et Expansion». Le mixte, du ressenti des entrepreneurs sur la situation actuelle, et des projections d'activité des trois mois à venir, peut résulter en quatre options: expansion, surchauffe, récession ou reprise.

Effet combiné du salaire minimal sur le pouvoir d'achat des ménages et des mesures pour relancer la demande interne. Mais aussi, dans l'expectative des investissements futurs liés aux projets infrastructurels majeurs que sont le Metro Express, le Road Decongestion Programme et le complexe sportif en vue des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront en 2019.

C'est une première. L'indice de confiance des entrepreneurs atteint 123 points en ce début d'année 2018. C'est le plus haut niveau de cet outil de mesure de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) depuis son lancement en 2010. Ce résultat de l'enquête effectuée du 26 décembre au 12 janvier a été rendu public, hier.

