Congo-Kinshasa: Maria Milagros, une voix limpide et un nouveau talent !

interview

58 ans après son indépendance, le Congo-RDC connaît une ascension fulgurante dans le domaine culturel notamment, avec des talents incroyables par sa jeunesse féminine sur le plan musical. Après la génération Mpongo Love, Mbilia Bel... , le pays ne cesse d'engendrer d'autres étoiles de la chanson qui continuent à défendre cette musique congolaise avec dextérité, sur la scène.

Hélas ! Faute d'encadrement, certaines chanteuses ont pris leur refuge dans le gospel comme créneau, à la place de la rumba populaire. Très prometteuse, MILAGROS MARIA est l'une des voix sublimes de la génération montante qui s'annonce palpitante dans une carrière engagée. Pour les uns et les autres, elle est l'incarnation vocale des légendes féminines.

Sa vision reste la conquête d'un terrain, à la fois glissant, mais rassurant. Trentaine révolue, cette belle créature qui se voit déjà dans la peau d'une future diva, prône le respect de la femme à travers son art. D'où provient cette jeune chanteuse et quel est son ultime projet artistique ? MILAGROS MARIA répond au cours de cette interview dans les colonnes du journal kinois La Prospérité. A suivre :

Que peut-on retenir de votre personne ?

Maria Milagros: Mon vrai nom de famille est BESONGO Mariana. Maria MILAGROS pour les intimes et les fans. Je suis artiste- chanteuse congolaise, résidant à Kinshasa. Sur le plan social, je suis 5ème d'une famille de 8 enfants. Je suis célibataire et mère d'un fils de 8 ans.

MM : J'avais commencé la musique à un âge que tout le monde ne pouvait imaginer. J'étais trop petite lorsque je chantais à l'écodim (école de dimanche) à l'église. Par la suite, Je chantais dans les groupes d'adoration et chorales à l'église. Après mes études primaires et secondaires, je suis allée à l'Institut National des Arts (INA) dans le but de perfectionner ma connaissance artistique. La musique a été toujours ma passion. Entre temps, j'ai participé aussi dans beaucoup de projets à caractère musical avec différents orchestres religieux et populaires à Kinshasa. Mais, chez Barbara KANAM, j'évolue comme membre effective dans son groupe.

Pour vous, la musique est-elle un tremplin ou une profession ?

La musique pour moi, c'est d'abord dans le sang avant d'être une profession. Dieu m'a appelé à faire la musique. Je ne peux pas zapper ma destinée. Devenir ce qu'on est aujourd'hui, dépend du passé d'une personne. D'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui comme carrière musicale n'est pas un fait surprenant pour mes parents. Ils m'encadrent et m'encouragent toujours. Ce soutien de ma famille me donne la force d'aller de l'avant. La musique est mon travail.

Qui est votre idole dans la musique Congolaise ?

Puisque je suis toujours à la recherche de la perfection dans mon art, il m'est impossible d'avoir une seule idole, mais j'ai des idoles. Avoir une seule idole, j'ai l'impression de me limiter à une seule personne. Or, celle-ci a ses défauts et ses qualités. Donc, mes idoles sont tous ceux qui font très bien leur travail dans la musique.

Quelle est votre relation avec Barbara Kanam ?

Avec sa voix miel, je retrouve en elle tant des chanteuses légendes qui ont marqué la musique congolaise. Elle est tellement nostalgique. Parfois, elle dégage les voix de Lucie Eyenga, Mpongo Love, Abeti Masikini, Mbili Bel, Mpongo Love, Tshala Muana, Faya Tess, Jolie Deta,... Etre à ses côtés autant d'années, c'est une grande joie pour moi parce que sa façon d'être, sa manière de travailler et surtout sa voix me flattent énormément. Aujourd'hui, la chance de travailler avec Barbara me rappelle toutes ces femmes qui sont passées, y compris les mamans Mbilia et Tshala qui sont encore avec nous. C'est comme si je travaillais avec elles.

Entre le style "Fiesta" et "Odemba", deux grandes écoles de la musique en RDC, où peut-on vous classer ?

Dans la richesse qui est en moi, vous allez me retrouver dans tous les deux styles de rumba. Je suis une chanteuse qui sait bien interpréter, qui sait surtout trop bien incarner le personnage et se mettre dans la peau des autres. Je peux vous faire rêver non seulement au Congo mais aussi en Afrique et dans le monde. Ma musique peut vous plonger dans un monde imaginaire. Avec moi, vous allez découvrir le monde de Milagros et ce que vous aimez aussi. Retenez que je m'adapte facilement à tous les styles. Peu importe.

Sur quel point êtes-vous différente des autres chanteuses ?

Toutes ces dames que je viens de vous citer sont des sopranos. Or, moi je suis méso-soprano, c'est-à-dire, une personne qui n'a pas la même texture que les autres. Lorsque les uns et les autres chantent plus haut, moi je chante plus bas. Mais, il revient au public de me juger par rapport à mon timbre vocal et mon style de chanter. C'est au public de me découvrir et me dire ma particularité dans les jours à venir. Milagros, c'est quelque chose du nouveau que je n'arrive pas à expliquer. Parfois quant je chante, ça ne ressemble pas à ma personne et surtout ma voix est très mélodique.

Quel est le message important que vous véhiculez à travers votre art ?

Dans le milieu auquel j'évolue, certains amis m'appellent «Mamelo » ou les autres qualifient d'une fille «à tue-tête». Mais, ça me plait ! Non parce que j'interprète les grandes dames de la chanson congolaise mais surtout parce que je me comporte en "Grande". Je suis une femme de valeur dont le cheval de bataille reste le respect de la femme. Et je me suis donné moi-même une discipline afin de satisfaire toujours mes fans. Je sais que ce n'est pas facile vu mon âge. Dans la société, la musique doit amener le respect de la femme qui, malheureusement, on ne retrouve même plus à notre époque. C'est ainsi qu'à travers mon art, j'essaie de ramener l'Homme à la droiture et surtout je prône le respect mutuel qui est très important.

A quant la sortie de votre album ?

Oui ! On reconnaît un arbre par son fruit et un artiste par ses œuvres. Je suis en chantier en train de mijoter un album en studio. Au mois de février, je veux lancer ma chanson «Honneur à la femme» dans laquelle je rappelle à l'humanité qu'il n'existe pas un monde meilleur et "grand" que le ventre d'une mère où tous nous sommes passés par-là. Mon souhait est que le monde entier s'adapte au concept et surtout la chanson accompagne la journée internationale de la femme qui est célébrée le 8 mars de chaque année. A travers cette chanson, je demande à ce qu'elle soit fêtée au jour le jour. Car, c'est chaque jour et à chaque minute, que la femme fait preuve d'un demi- Dieu, en donnant la vie sur toute la planète. Il y a aussi une autre chanson « Femme occupée », dans laquelle je t'interpelle les femmes mariées, qui travaillent. Qu'elles sachent que la parité n'a pas sa place dans le mariage. Elles doivent toujours être attentives à leur montre lorsqu'elles sortent de la maison. Car, le devoir familial les attend toujours à la maison.

Avez-vous un message particulier à adresser aux Congolais ?

Je suis devant vos cœurs en train de frapper. Quiconque attendra ma voix qu'il soit prêt à m'accueillir. L'idéal pour moi est de faire plaisir à toutes les personnes qui aiment la bonne musique. En attendant que le studio touche à sa fin, je serai avec vous à travers les prestations scéniques. Avec un travail de qualité, les surprises seront très surprenantes. Je suis convaincue d'avoir aussi ma place dans la grande famille musicale de notre pays. Mes vœux les meilleurs et bonne année à tous !