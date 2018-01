Togo: Un Commissaire au match écope de quatre matches de suspension

Le président Faure Gnassingbé assistera dimanche et lundi à Addis Abeba au 30e sommet de l'Union… Plus »

Quant au club de Koussoutou, reconnu coupable, il est "condamné à quatre (04) matchs d'interdiction de stade, notamment le stade municipal de Koussountou" et "à réparer les dommages causés par ses supporteurs au commissaire au match qui s'élèvent à deux cent cinquante-neuf mille francs (259.000 FCFA)". En plus de ces condamnation, "AGOUWA FC écope d'une amende de 100.000 FCFA".

Pour sanctionner les faits qui se sont produits le 7 Janvier dernier lors du match de 2ème Division, Agouwa vs Tigre Noir Cinkassé, cette commission a décidé de suspendre le Commissaire au match, GBESSO Sévérin, pour quatre (04) journées de matchs de 1ère et 2ème divisions.

