Madagascar: Préservation des forêts - Vulgarisation des foyers économes

Faire du « fatana mitsitsy » un produit adopté par les ménages malgaches afin de préserver les forêts.

Pour 98% de la population de Madagascar, le charbon de bois et le bois de chauffe constituent le principal combustible domestique utilisé pour la cuisson des repas quotidiens. Même les ménages qui utilisent, par ailleurs, d'autres formes d'énergie domestique comme le gaz ou l'électricité, continuent d'avoir recours au charbon de bois pour les mets nécessitant un temps de cuisson prolongé.

L'usage massif du charbon de bois est de ce fait, à l'origine de la déforestation, une des principales causes de la destruction de l'habitat naturel à Madagascar. Et pourtant, les forêts jouent, au niveau mondial, un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. A Madagascar, elles assurent le cycle de l'eau indispensable aux paysans, et fournissent des services essentiels comme les plantes médicinales, le bois pour la construction et la cuisson, et bien d'autres.

De 50kg à 30kg. L'usage des foyers économes est une alternative déjà mise en avant depuis des années. Leur usage n'est cependant pas encore suffisamment répandu pour amorcer une baisse significative des pressions pesant sur les forêts et les ressources naturelles qu'elles renferment. Afin d'alléger ces pressions, l'usage à grande échelle des « fatana mitsitsy » est un choix à adopter. C'est en tout cas, ce que prône le WWF cette année.

Cette organisation en œuvre dans le domaine de la conservation plaide en effet, pour l'utilisation des foyers améliorés, lesquels peuvent réduire jusqu'à 40% la consommation du charbon ou de bois. Un moyen de préserver à la fois les forêts et les budgets familiaux, à l'heure où la majorité des ménages malgaches est confrontée à une baisse inquiétante du pouvoir d'achat. « Un ménage d'environ six personnes utilisant un foyer amélioré consomme environ 30 kg de charbon par mois, contre 50 kg pour un ménage utilisant un foyer traditionnel. Avec le foyer économe, le ménage économise ainsi environ 7000 ariary par mois. En même temps, chaque foyer économe permettra de sauver environ 6 arbres par mois », indique le WWF.

Activités. Dans ses perspectives, WWF prévoit cette année, aux côtés de divers acteurs engagés dans le domaine de l'environnement, des activités visant à vulgariser les foyers améliorés : sensibilisations dans les écoles, concours, marches et autres, dans plusieurs districts du pays. La célébration internationale de « Une Heure pour la Terre » le samedi 24 mars 2018 marquera le temps fort de cette campagne. « Cette année, plus de 100 pays à travers le monde célébreront « Une heure pour la terre » sous le thème « Connectons nous à la nature ». A Madagascar, nous avons donc pensé à connecter les Malgaches à la nature à travers l'utilisation de foyers économes. Une façon facile et simple qui profite à nos concitoyens et à la nature, et à laquelle tout le monde peut participer », explique Mialisoa Raharimanana, responsable de l'initiative à WWF. Et comme l'acheminement des foyers améliorés vers certaines régions de Madagascar, pose parfois problème, une opération « crowfunding » a été lancée ce mois de janvier afin de financer l'envoi de 750 « fatana mitsitsy » à Andapa. Avec un objectif de 5000 dollars, le crowdfunding permettra d'envoyer et de vendre à prix réduit des foyers améliorés dans cette localité, proche forêts des Hautes Terres du Nord de Madagascar.