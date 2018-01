Cote d'Ivoire: Drame à Memni - L'amante verse de l'acide sur l'épouse légitime et disparaît

Yobouet Séka Isaac et Ange Akpa, respectivement frère aîné et beau-frère de la victime rencontrés ce vendredi 26 janvier 2018, à Memni, expliquent que son état de santé est alarmant. « Elle a perdu la vue à plus de 90% et n'arrive plus à se nourrir », ont-ils confié.

En effet, comme un fauve qui attendait sa proie, cette dernière sort de la pénombre et déverse de l'acide sur son visage et d'autres parties de son corps. Ses cris de détresse attirent l'attention de bonnes volontés qui, voyant la gravité de l'acte, la conduisent à l'hôpital général d'Alépé qui la transfère à son tour le 6 janvier, au Chu de Cocody.

