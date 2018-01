Congo-Kinshasa: ANAPI - Anthony Nkinzo satisfait des avancées réelles sur la réduction des coûts, délais et procédures

Pour la rapidité, la transparence et même la réduction des coûts de sécurisation des titres fonciers et immobiliers, le Ministère des Affaires Foncières, totalement impliqué dans l'assainissement du climat des affaires sur l'indicateur Transfert de Propriété, a mis en marche les mesures d'encadrement pour l'assouplissement des pratiques, règles et procédures dans le traitement des dossiers fonciers.

Une réunion de fixation a été tenue hier, jeudi 25 janvier 2018, entre le DG de l'ANAPI, Anthony Nkinzo Kamole et le Secrétaire Général aux Affaires Foncières, Léon Ntondo.

C'est, en effet, au siège du Secrétariat Général aux Affaires Foncières, dans la commune de la Gombe, que le Directeur général de l'Anapi, accompagné d'une équipe de travail et, bien entendu de la presse, a tâté le niveau de l'effectivité du boulot accompli par les experts dans l'ultime souci d'améliorer le climat des affaires en RD. Congo, partant gagner des places au prochain classement Doing Business 2019. Grâce donc aux réformes initiées par le Gouvernement pour améliorer le climat des affaires, il est aujourd'hui plus facile, plus rapide et moins coûteux d'effectuer la mutation immobilière en RD Congo.

C'est ce qui ressort de la séance de travail tenue sur l'indicateur Transfert de propriété, entre le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et le Secrétaire Général aux Affaires Foncières. Les deux, satisfaits des éléments déjà accomplis, principalement pour 3 raisons, à savoir : les actions mises en œuvre en rapport avec :

la réduction des délais de mutation immobilière de 21 à 15 jours ; la baisse des coûts de sécurisation des titres fonciers ; la simplification des procédures de mutation immobilière de 15 à 5 jours ; l'affichage très prochainement des procédures, de délais et coûts de mutation au sein des circonscriptions foncières.

D'après les explications mûrement fournies par le Secrétaire Général aux Affaires Foncières, le délai pour l'établissement d'un titre de propriété est passé de 54 à 3 jours pour les dossiers normaux.

Ce délai peut, toutefois, atteindre au maximum 15 jours lorsqu'il s'agit notamment, de grandes concessions situées dans les périphéries de la ville, et qui demandent, naturellement, beaucoup de travail (déplacement, mesurage, bornage, etc.), et pour lequel le mesurage peut prendre jusqu'à 4 jours, a-t-il affirmé.

Nouvelle facette

S'agissant de la sécurisation des titres fonciers, il faut à titre d'exemple, débourser 250 USD pour un Certificat d'enregistrement et 150 USD pour un contrat de location, d'après la Circulaire du Ministre des Affaires Foncières.

Sur le nombre des procédures à accomplir dans le traitement des dossiers, l'Administration a été instruite de les comprimer. Il faudrait dorénavant en accomplir 5 au lieu de 15 répertoriées.

Sur la transparence, là aussi un bond qualitatif s'est opéré, l'obligation a été faite à toutes les Circonscriptions foncières d'afficher l'arrêté ministériel portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Affaires foncières.

Sont aussi concernés par cet affichage, les frais de sécurisation et les actes réglementaires relatifs à la taxation, au recouvrement et règlement des litiges.

Le SG aux Affaires Foncières a promis, dans un bref délai, l'érection des panneaux devant toutes les circonscriptions foncières pour informer la population sur la procédure et les frais liés au transfert de propriété. D'autant plus que c'est l'ignorance de la loi foncière par la population notamment, sur la procédure d'obtention des terres, qui est à la base de la plupart des conflits fonciers enregistrés. D'où, la nécessité de mettre en place une énorme campagne de vulgarisation.

L'ANAPI, en appui au ministère des Affaires Foncières, va également participer à cette campagne de vulgarisation. Anthony Nkinzo, face aux faits accomplis, n'a pas manqué de jeter des fleurs au Ministre des Affaires Foncières, Me Lumeya Dhu Malegi.

Campagne de vulgarisation

Le SG a promis de tout mettre en œuvre pour combattre l'ignorance et ainsi mettre fin aux abus dont sont coupables certains agents publics. L'ignorance, déplore le SG, pousse certains compatriotes à aller directement en justice lorsqu'il y a contentieux, en lieu et place de se référer à l'administration foncière qui a en son sein une direction chargée de règlement des contentieux.

Il sied de noter, par la même occasion, que le gouvernement, en collaboration avec Congo Check, y travaille déjà et le processus en cours ne concerne premièrement que la commune de la Gombe pour la phase expérimentale. Pour le patron de l'administration foncière, avec le soutien considérable de la Banque Mondiale, le projet de conversion des fiches parcellaires dans les quartiers périphériques va sans nul doute booster ce processus.

Obtenir un titre immobilier et foncier est de moins en moins un parcours du combattant en RDC. Des progrès substantiels ont été réalisés en termes de baisse de coûts et des délais par l'Administration foncière.