Afrique: Le continent perd 80 milliards de dollars en flux financiers illicites

Le président Faure Gnassingbé assistera dimanche et lundi à Addis Abeba au 30e sommet de l'Union… Plus »

'La question des flux financiers illicites est prise très au sérieux par les chefs d'Etat et de gouvernement, comme en atteste la nomination d'un Haut comité dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki dans le but d'exhorter les acteurs concernés à endiguer la fuite de ces ressources vitales hors du continent' a ajouté le commissaire.

Le commissaire de l'Union africaine (UA) en charge du Commerce et de l'Industrie, Albert Muchanga, a révélé que l'Afrique perdait 80 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illégaux, une situation qu'il a qualifiée d'obstacle majeur à la transformation économique du continent.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.