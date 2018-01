Ile Maurice: Trafic de drogue - Des drones utilisés pour la surveillance portuaire

Révolte, colère, tristesse, indignation... Ce sont là les sentiments qui animent Me Neelkanth… Plus »

Une opinion que partage Pravind Jugnauth. Chaque année, souligne-t-il, «la douane doit faire face à des défis de plus en plus complexes». Toutefois, son gouvernement compte tout mettre en œuvre pour les surmonter. «La douane a joué un rôle important dans le combat contre la drogue. Nous sommes conscients que la guerre contre les trafiquants de drogue n'est pas facile. Mais nous allons les vaincre», martèle le Premier ministre.

Les drones, ajoute-t-il, seront d'un apport certain. Ils seront dotés d'infrarouges, seront de haute resolution et «water resistant». Grâce à ces appareils, poursuit le directeur des douanes, la surveillance pourra se faire tant en mer que sur terre.

L'accent, cette année, déclare Vivekanand Ramburrun, sera mis sur le trafic de drogue et l'évasion fiscale. D'aillers, fait-il valoir, à peine quatre mois après avoir mis en place l'Anti-Narcotics Section, «nous avons fait l'une des plus importantes saisies de drogue».

