L'abbé Thomas Memel, célébrant la messe de requiem, a déploré la mort tragique de cette fillette. Afin de conjurer le mauvais sort et d'éviter d'éventuelles tragédies, il a prié pour tout le village, les écoliers et les enseignants.

Elle a été inhumée le 25 janvier 2018, au cimetière dudit village. Le gouvernement représenté par le ministre Beugré Mambé et une délégation du ministère de l'Éducation nationale, a assisté à ses obsèques. Les anciens ministres Vincent Lohoues et Jacqueline Oble y ont également pris part.

