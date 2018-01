Ile Maurice: Bar Council - Me Hervé Duval élu à la présidence

Révolte, colère, tristesse, indignation... Ce sont là les sentiments qui animent Me Neelkanth… Plus »

C'est le 27 janvier 2017 que Me Jacques Tsang Man Kin a élu à la présidence du Bar Council. À l'époque, il disait vouloir resserrer les liens entre les membres du barreau. «L'on doit pouvoir parler ouvertement et échanger des idées.» Il souhaitait également que la Bar Association ait son propre bâtiment, voire qu'il y ait une Bar House.

Interrogé à l'issue du scrutin, Me Jacques Tsang Man Kin a félicité Me Hervé Duval. Il s'est, par ailleurs, réjoui du nombre de votants. «Cela prouve que le Bar Council est vivant. C'est la première fois qu'on voit autant de gens qui viennent voter.»

Les résultats sont tombés ce vendredi 26 janvier. C'est Me Hervé Duval, Senior Counsel, qui a été élu à la présidence du Bar Council. Il succède ainsi à Me Jacques Tsang Man Kin, qui briguait un second mandat.

