Cote d'Ivoire: Mines - La société Newcrest réalise des projets de plus de 90 millions FCFA

La société minière Newcrest installée, située dans la sous-préfecture d'Hiré, a remis le jeudi 25 janvier 2018 à la population de Gogobro, village situé à 7 km de Hiré des projets réalisés d'un coût total de plus de 90 millions Fcfa, en présence du préfet de région, préfet du département de Divo, Kouakou Assoman.

Celui-ci, après avoir remercié et félicité la société minière pour ces actions sociales et de développement, a dit toute sa satisfaction d'être le témoin de la remise de toutes ces réalisations communautaires.

« Vos actions permettront d'améliorer les conditions de vie des populations d'une part et d'autre part de renforcer la cohésion sociale et la paix entre les populations de Gogobro et la mine », a soutenu le préfet de région au directeur général. Avant d'inviter la communauté villageoise à entretenir des bonnes relations avec la société Newcrest.

Le directeur général de la société minière Newcrest, Stephen Perkin, a pour sa part indiqué que ces projets réalisés et remis ce jour à la population sont le fruit de l'accord villageois signé entre sa société et Gogobro le 9 mai 2017. Et que les projets réalisés et livrées concernent la réhabilitation d'une école de 12 salles de classe, d'une cantine et d'un bloc sanitaire pour un coût de 39.594.025 Fcfa dans le domaine de l'éducation.

Au niveau de l'hydraulique, le village de Gogobro qui a souffert du manque d'eau pendant plus d'un an, a vu la réhabilitation du forage , de 4 bornes fontaines et surtout la réalisation de 4 nouvelles bornes fontaines à 41.122.000 Fcfa pour le renforcement de la production d'eau afin d'améliorer le cadre de vie des populations, a souligné Stephen Perkin.

Il a a ajouté par ailleurs que sa société réalisera un nouveau forage en mars 2018 qui coûtera 48 millions Fcfa pour augmenter la disponibilité de l'eau potable à Gogobro.

Au nom des populations, Dadié Célestin a remercié Newcrest pour pour toutes ces réalisations. Car, avec l'eau, a-t-il soutenu, c'est l'hygiène et le développement. La seule doléance qu'il a présentée est relative à l'emploi des jeunes à la mine d'or de Hiré. Cette cérémonie a pris fin par la remise de dons aux autorités et la prestation des danses traditionnelles.