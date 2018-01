Ile Maurice: Promotion en lower VI - Un élève sur deux risque d'être recalé en SC

Révolte, colère, tristesse, indignation... Ce sont là les sentiments qui animent Me Neelkanth… Plus »

En ce qui concerne les élèves ayant obtenu trois credits cette année et qui ont du mal à trouver un établissement qui propose les combinaisons des matières demandées, il avance que les collèges devraient revoir les possibilités qu'ils offrent. «Bien sûr cela demande un peu plus de travail mais on devrait pouvoir le faire pour le bien-être des élèves.»

Pour Soondress Sawmynaden, président de l'Association des recteurs, il suffit que les enseignants et élèves fassent plus d'efforts pour obtenir une meilleure performance. «Ce n'est pas impossible», plaide-t-il.

Il ajoute que les membres de la Managers of Private Secondary Schools Union se sont réunis il y a quelques jours pour en débattre. «À notre niveau, nous avons décidé de faire venir des consultants et spécialistes de l'éducation. Il faut établir une communication avec les parents dès maintenant. Cette initiative est la nôtre, vu qu'il ne se passe rien du côté du ministère de l'Éducation », souligne-t-il.

Ramparsad Mungar, secrétaire de la Managers of Private Secondary Schools Union, estime quant à lui que seuls 3 000 à 4 000 élèves pourront obtenir quatre et cinq credits. Ce chiffre a été obtenu en analysant les statistiques des derniers résultats du SC. «Cela ne concerne pas que les collèges privés mais tous les établissements en général», fait-il valoir.

En 2018, exceptionnellement, ceux ayant décroché trois credits ont été autorisés à passer en HSC, à condition que leur collège offre les combinaisons de matières dans lesquelles ils ont réussi. Or, dans un an, uniquement ceux ayant obtenu cinq credits seront admis en grade 12.

