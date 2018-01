Maroc/Namibie: CHAN 2018 - Ricardo Manetti, « le Maroc a la pression »

Traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour la Namibie ce vendredi au stade Mohamed V de Casablanca lieu de sa rencontre des quarts de finale du CHAN 2018 contre le Maroc demain samedi. Et au Coach Ricardo Manetti de livrer ses impressions.

« Nous sommes contents d'être présents en quarts de finale. Maintenant, c'est un match couperet et il est important de s'imposer pour avancer. L'adversaire est difficile mais nous n'avons pas la pression. C'est le Maroc qui a la pression car pays organisateur et jouant devant son public. Nous allons tout donner comme on l'a fait depuis le début« , a confié le sélectionneur des Brave Warriors.

Questionné sur sa stratégie, le technicien est resté évasif mais confirme que ses joueurs sont prêts pour le match: « Si on va rester derrière ou attaquer ? Les deux. On est dans un match de football et les deux situations se présentent souvent. A nous de profiter de chacune des périodes. Si nous devons réaliser notre meilleur match demain, nous le ferons« .

Manetti était accompagné devant les journalistes de son capitaine Ronald Ketjijere qui estime qu'ils peuvent surprendre: « Personne ne nous attendait là. Donc demain, tout peut également arriver. On va se concentrer sur nous et faire notre meilleur match« .