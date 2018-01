Angola: Le Tribunal de Luanda suspend la vente des maisons du consortium " Comandante Loy"

Dans une déclaration à la presse dans le cadre de la constatation effectué par l'instance judiciaire pour l'exécution de cette mesure divulguée le 18 octobre dernier, le propriétaire de l'entreprise de construction chinoise, Zhang Haiping, a expliqué qu'il avait signé en 2013 un contrat avec ce consortium pour la construction de 300 maisons à Viana et Catete destinées aux ex-militaires et vétérans de la Patrie.

Cette mesure judiciaire a été prise en conséquence de la plainte de la société de construction chinoise pour le non acquittement des frais de construction de la valeur de 21.918.311 US relative à la construction de 150 résidences du types T3 et T4 dans la localité de Catete, dans la municipalité de Icolo e Bengo et de 174 résidences du Type T3, T4 et T5 dans la localité de " Kilométre 25" dans la municipalité de Viana .

Luanda — Le Tribunal Provincial de Luanda a notifié le Consortium "Comandante Loy S.A." à ne pas vendre et distribuer les maisons du projet Kussanguluka jusqu'à ce que soit résolu le litige entre cette institution et l'entreprise chinoise "Haiping Internacional limitada".

