Angola: Les médecins doivent porter un esprit d'humanisation, dit la ministre de la Santé

Le XII Congrès international des médecins, qui s'est ouvert en présence du corps diplomatique en poste à Luanda, des autorités religieuses et d'autres invités, se tient sous la devise "Les médecins et la création d'un climat favorable à la Santé".

Pour sa part, la vice-gouverneure provinciale chargée du secteur politico-social, Ana Paula Correira Victor, a fait savoir que l'amélioration d'assistance médicale et la résolution de la problématique de pénurie de médicaments et d'autres matériels médicaux figuraient dans l'ordre du jour du gouvernement.

Luanda — Un médecin doit placer, quotidiennement, dans son agenda, l'esprit d'humanisation, en vue d'améliorer son comportement, et il a l'obligation de préserver la vie humaine par l'application de ses connaissances scientifiques et l'usage de technologie de la santé, avec loyauté au service de malade.

