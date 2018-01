Congo-Brazzaville: Lyndho Princilia Billy Nsoungui, meilleure étudiante cycle master 2015-2016 de l'OGES

Titulaire, il y a deux ans, d'un master 1 et 2 en physico-chimie des matériaux, la jeune congolaise est inscrite dans une école d'ingénieur à Paris.

« Distinguée parmi les meilleurs élèves du Congo ayant obtenu le baccalauréat série C de la session de 2010, reçue ensuite par Rosalie Kama, ministre de l'Enseignement de l'époque », se souvient Lyndho Princilia Billy Nsoungui, elle a « opté pour une licence physique-chimie au Maroc ».

Quatre ans plus tard, en 2014, Lyndho Princilia Billy Nsoungui, sa licence dans ses bagages, a quitté le Maroc et a rejoint la France pour s'inscrire en master 1 et 2 en physico-chimie des matériaux. En deux ans d'études, elle a terminé son cycle avec succès. « Le travail appliqué mis dans son cursus nous a permis de la distinguer », s'était justifié Hervé Effenguet, directeur de l'OGES, lors de la séance de remise de Prix, le 20 décembre de l'année dernière.

À 25 ans, la jeune étudiante poursuit son cursus universitaire scientifique. Depuis l'année dernière, elle est inscrite en master spécialisé, l'équivalent des études bac+6. Issue d'une famille modeste, elle est la 3e enfant d'une fratrie de six. « Je mets un focus sur mes études afin que la fierté de mon père, Billy Ange, et ma mère, Julienne Mvouanga, mes chers parents, qui ont tant consenti d'efforts pour mes frères et sœurs, soit à la hauteur de leurs sacrifices», explique-t-elle.

Une modestie qui se ressent sur les attitudes de la jeune étudiante, plutôt réservée, voire même timide. Mais qui, pourtant, exprime une vraie passion pour la mode. « J'ai un blog mode « lyndho.b » sur Instagram qui constitue ma passion après les études », confie-t-elle, posant entre deux belles vitrines de magasins de vêtements.

Bien que passionnée de la mode et soucieuse de sa mise en beauté, proche du mannequinat, s'adonnant au shooting de belles fringues avoisinant l'esprit de la Sape avec sa propre image, ce qui prime avant tout pour elle, c'est de mener à bien son ambition de rendre réalisables tous ses rêves. « Je suis quelqu'un de très ambitieux. Pour l'instant, je me forme un peu plus chaque jour par l'acquisition de nouvelles connaissances. », indique Lyndho Princilia Billy Nsoungui

« Une fois bien formée, ayant toute ma famille au Congo, je compte m'y installer dès que j'aurai une proposition d'embauche », assure Lyndho Princilia Billy Nsoungui qui espère travailler dans un domaine de matériaux de nouvelles énergies du développement durable / innovations après pétrole.