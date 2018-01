Congo-Brazzaville: Chris Goteni signe pour six mois en faveur d'Ipswich

Chris Goteni n'est pas un inconnu pour le milieu du football congolais et le public de Ouesso, puisqu'il avait participé, en 2015, au tournoi interdépartemental U17, sous les ordres de Jean-Elie Ngoya. Trois ans plus tard, il pourrait revenir avec les Diables rouges A, car nul ne doute que s'il faisait son trou, dans les prochaines semaines, en Championship (2e division anglaise), Goteni aiguiserait la curiosité de Sébastien Migné, le sélectionneur national.

Cette saison, il a disputé 11 matchs comme titulaire à « Saint-Appo » et s'est entraîné au quotidien avec Patrick Boussita, gardien de but congolais : « Je l'ai vu de près et je peux le dire : il a un gros potentiel. Il est à l'aise des deux pieds. S'il est davantage stoppeur, il peut aussi évoluer en libero ».

Ce transfert est en tous cas une belle occasion, et peut-être une petite revanche, pour le défenseur de 20 ans, passé par le DFCO, sans y avoir sa chance. C'est du côté de l'ASPTT Dijon, où a évolué en son temps Barel Mouko, que Goteni débute en équipe première (DH, 6e division) lors de la saison 2016-2017. L'été dernier, il s'était engagé en faveur de Saint-Appolinaire, 13e (sur 15) du groupe E de National 3 (ex CFA 2).

