Dans le cadre de son programme d'activités, la direction de la communication de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (Aeme) a organisé un atelier de sensibilisation au bénéfice des relais communautaires de la Médina hier.

Près d'une cinquantaine de personnes ont pris part à cette rencontre d'une journée. Présidant les travaux, Mamadou Sy Tounkara de la direction de la communication de l'Aeme a expliqué que l'objectif est de sensibiliser ces acteurs, de les informer sur les bonnes pratiques pour une utilisation rationnelle de l'énergie et d'en faire des ambassadeurs.

Cette rencontre, confie-t-il, se tient après celle que l'Aeme a eu avec l'Association des imams de Guédiawaye, les syndicats et les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au courant de l'année 2017. M. Tounkara a précisé aux relais communautaires que l'énergie ne se limite pas seulement à l'électricité. Il y a également le carburant, le gaz, le charbon. Il a rappelé les différentes actions entreprises par la structure ces dernières années.

« Il nous arrive de visiter une installation d'une structure publique et de se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de la puissance souscrite à Senelec. Nous apportons des conseils », a relaté ce responsable de la communication de l'Aeme.

Dans ses explications, il a fait remarquer aux relais communautaires que si les factures d'électricité sont chères, c'est en grande partie à cause des mauvaises pratiques, des gaspillages. Il affirme que l'action de l'Aeme en direction des administrations publiques commence à porter ses fruits.

Selon lui, en 2016, en un trimestre, l'Aeme a permis au gouvernement de faire une économie de 400 millions de FCfa sur ses factures d'électricité. Il n'a pas manqué de donner les bonnes pratiques aux relais communautaires afin qu'ils puissent les appliquer et sensibiliser les populations.

Concernant l'éclairage, l'Aeme recommande de toujours éteindre les lampes des pièces inoccupées, de privilégier les lampes Led et Lbc.

Pour ce qui est des réfrigérateurs et congélateurs, l'Aeme demande de les mettre dans un emplacement bien aéré et loin des sources de chaleur, de faire un entretien régulier et lors de l'achat, de privilégier les équipements de classe A.

Pour la climatisation, l'Aeme conseille de bien fermer les portes et fenêtres avant de rafraîchir les pièces et de faire un entretien régulier du climatiseur. Le responsable de l'Aeme invite les relais communautaires à aller dans les foyers, de faire du porte à porte et d'être les ambassadeurs des bons comportements pour l'économie d'énergie.

Dans sa stratégie de communication, l'Aeme envisage d'envoyer des lettres à tous les étudiants du Sénégal pour les inciter à adopter les bonnes pratiques sur l'économie d'énergie.