L'Agence de développement local a organisé un atelier de sensibilisation des exécutifs et acteurs locaux sur les enjeux de l'Observatoire national des territoires du Pôle Casamance.

La commune de Kolda a abrité un atelier interrégional de sensibilisation des autorités administratives, des services techniques et des acteurs locaux sur les enjeux de l'utilisation de la plateforme de l'Observatoire national des territoires (Ont) et des indicateurs 4sb jeudi.

Cette rencontre qui est organisée par l'Agence de développement local (Adl), en partenariat avec l'Unicef, a permis à l'Administration territoriale, aux maires des différentes communes et aux secrétaires municipaux des régions de Kolda, de Ziguinchor et de Sédhiou d'échanger sur les enjeux de l'observatoire et du Système de suivi des services sociaux de base (4sb) du Pôle Casamance.

L'observatoire a été mis en place dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques initiée par le gouvernement et constitue un important outil pour structurer l'information dans les territoires sous formes de domaines, de sous-domaines et d'indicateurs.

« Pour cela, nous avons travaillé avec des acteurs locaux qui ont stabilisé les domaines et nous allons monter en puissance. Pour le moment, nous avons retenu six domaines et on va, avec un ensemble d'indicateurs, suivre le comportement de ces différents domaines.

Les acteurs vont collecter, remonter et analyser le comportement des indicateurs au niveau local », déclare Malal Camara, directeur général de l'Agence de développement local.

Il se réjouit des résultats enregistrés au cours de ces derniers mois, même s'il reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la plateforme de l'observatoire soit opérationnelle et durable.

L'observatoire va ainsi montrer la cartographie des interventions sur le plan territorial. Les données qui constituent un important outil d'aide à la décision vont permettre aux acteurs d'avoir des informations fiables sur les besoins des territoires en matière de développement.

Le Pôle Casamance qui regroupe les régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor a été choisi comme zone teste de l'observatoire national des territoires.

Après deux ans et demi d'expérimentation, l'Agence de développement local du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire va évaluer l'intérêt de cet observatoire durant l'année 2018 avant le passage à l'échelle.

Ce qui lui permettra ainsi de voir ses impacts, ses enjeux et d'apporter les correctifs nécessaires, avant d'étendre cet outil dans les autres régions.