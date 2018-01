Cameroun: Jumia Travel célèbre les Cameroon Travel Awards

Jumia Travel, première agence de voyages en ligne en Afrique, a fêté ce 25 janvier la deuxième édition des African Travel Awards. Différents prix ont été remis à ces hôtels, compagnies aériennes et sites Web de voyage pour leur contribution à la réussite de l'industrie hôtelière et touristique en 2017 sur le continent, ainsi qu'à encourager la prestation de services de meilleure qualité.

« Nous voulons avec cette initiative de plus, célébrer et monter notre implication dans la promotion et la croissance du tourisme au Cameroun et en Afrique. Les Cameroon Travel Awards, est aujourd'hui considéré comme une plateforme d'expression et de partage entre tous ces acteurs qui travaillent pour le rayonnement du pays de Samuel Eto'o ». C'est ce que déclarait la directrice des opérations de cette entreprise, Estelle Verdier qui a fait le déplacement du Kenya pour assister à cette fête.

Les gagnants des Cameroon Travel Awards 2017 portent des noms : Jumia Travel booking award: DENVER PLAZA, Customer's favorite hotel: FUTURIS, Best

Business hotel: Mont Fébé, Best Destination Website: Investir au Cameroun, Prefered Airline Company: Brussels Airline, Best Hotel in Southern Region: Gites de Kribi, Best Hotel in the Central Region: Hôtel Merina, Best Hotel in the Littoral Region: IBIS Douala, Best Hotel in the South-West Region: FINI Hôtel, Best Hotel in the West Region: Centre Climatique de Bandjoun, Traveller's Choice Award: Hôtel La Falaise Yaoundé

Cette cérémonie qui a fait 11 lauréats venus de toutes les régions du pays. Des lauréats qui n'ont pas cachés leur émotion à la fin de cette cérémonie. C'est le cas de monsieur Mekontso de l'hôtel Denver Plaza qui s'estime heureux après ce second sacre. « C'est une seconde fois et pour nous cela signifie beaucoup. Nous prenons ce prix comme un nouveau challenge et promettons de faire davantage pour mériter ce prix » a-t'il déclaré. Tout comme ce dernier, d'autres lauréats ont tenu à exprimer leur joie comme monsieur Fredérik Urbin, le directeur général de l'hôtel Mérina qui a tout d'abord félicité l'organisateur avant de promettre de faire mieux en cette année qui commence.

L'événement a également marqué le lancement d'un «Think Thank», un club d'accueil africain par Jumia Travel, AccorHotels et d'autres acteurs du tourisme local, dont l'objectif principal est de rassembler des idées pour améliorer le tourisme africain. Cela fait suite au lancement réussi du Rapport 2017 sur l'accueil en Afrique, en collaboration avec le groupe hôtelier multinational français Accor Hotels, et d'une série d'autres rapports par pays.

Les récompenses inaugurales tenues en 2016 ont confirmé l'engagement de Jumia Travel à améliorer l'expérience de voyage en Afrique, positionnant la cérémonie de remise des prix comme un événement clé dans le secteur du voyage et du tourisme dans chaque pays. Cette année, ils ont eu lieu simultanément dans 6 autres villes africaines, notamment Alger, Dakar, Abidjan, Accra, Douala, Dar Es Salaam et Kampala. Le Kenya et le Nigeria organiseront la cérémonie le 1er février 2018.