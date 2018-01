Afrique: Le paludisme reste le principal problème sur le continent

Un an après avoir réintégré l'organisation, le royaume chérifien a été… Plus »

Selon le Rapport mondial sur le paludisme en 2017 réalisé par l'OMS, quinze pays ont été les plus lourdement touchés par la maladie, représentant 80% de tous les cas de paludisme et de décès, dont un seul hors d'Afrique.

Pedro Alonso, directeur du Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS, a également indiqué que la maladie reste un problème de santé à l'échelle mondiale ayant plus de deux cent seize millions de cas et quatre cent quarante-cinq mille décès chaque année. Selon l'OMS, sept pays africains, avec moins de dix mille cas de paludisme, pourraient atteindre 0% de cette maladie d'ici à 2020.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, a annoncé que le paludisme a imposé un défi multidimensionnel aux secteurs de la santé, de l'économie et de la société du continent africain. Cette maladie contribue encore à un plus grand impact négatif sur la situation du continent et constitue une cause majeure de la pauvreté en Afrique, a-t-il déclaré.

