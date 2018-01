Congo-Brazzaville: Dolisie va vibrer au rythme du Hip Hop

Ainsi, autour des valeurs d'amour, d'unité et de respect, près de vingt-quatre artistes vont prester dans la ville de l'or vert. Ce sont, pour Brazzaville, Ludafrick, Fox N3g4, Noiiz April, Galactik 242. Pointe-Noire : Mixton, Nestelia, Teddy Benzo, DO'rel, M&F, Mitraya, Six Pyramides, La Triade , Big Tyger, Prototype, Nova. Dolisie : Black Armany, MC Flash, Vaimu Frayeur, Veck Marley, Top One, Yoman Houston, DJ Ceny, Vitch Prod, Raz Mix.

Cette activité culturelle veut être une plate-forme de partage, d'échange entre jeunes artistes venus de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie qui vont animer le concert, participer aux causeries et conférences débats avec les jeunes dolisiens sur la musique.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.