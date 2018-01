Madagascar: Émergence 2030 - Le Cram dénonce un retard

L'ancien ministre des Hydrocarbures et des Mines fait partie des futurs hommes de confiance de Hery Rajaonarimampianina. Plus »

Le « Plan stratégique de développement à croissance accélérée » et « Fisandratana 2030 » ont tous les deux des objectifs qui se ressemblent, à savoir réduire la pauvreté, développer le pays et émerger le pays sur le plan économique, de façon à devenir la fierté de l'océan Indien.

pas », a-t-il déclaré. Corruption en haut lieu, détournement de fonds, chute de l'ariary, l'insécurité et plus encore, ont été cités comme exemple pour illustrer de quels maux les Malgaches souffrent.

« Si à cette époque, nous, la population et les élus, avions eu l'ambition et le courage ainsi que la conviction de nous lancer dans le Forum National pour la Refondation de Madagascar, que nous avons toujours revendiqué (... ), le peuple ne serait pas dans cette situation, et le pays ne sombrerait

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.