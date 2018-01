Afrique: 20e Sommet de l'Union africaine - Macky Sall attendu à Addis-Abeba

Le Chef de l'État, Macky Sall, est attendu aujourd'hui à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne ou se tient le 20ème sommet des Chefs d'État et de gouvernements des pays membres de l'Union africaine (Ua). Addis-Abeba est déjà à l'heure du sommet avec ces nombreuses arrivées de hautes personnalités dont des Chefs d'Etat.

Le ministre des Affaires étrangères Me Sidiki kaba et son collègue de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Mary Teuw Niane, sont déjà ici depuis le début de semaine. Hier, en début de soirée est arrivée la ministre de la Petite enfance et de la Bonne gouvernance Ramatoulaye Guèye Diop de même que les délégués qui participent aux travaux préliminaires.

Aujourd'hui, le Président Macky Sall qui sera accueilli par les ministres présents et par notre ambassadeur en Éthiopie et à l'Union africaine, Baye Moctar Diop. Par la suite, le président va prendre part à une réunion du comité du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique Nepad et une autre consacrée au lancement du Comité des pays dit C 10 sur la promotion de l'éducation de la science et des technologies en Afrique.