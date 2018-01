Mali: Émissions des titres publics de l'année 2018 - Des investisseurs pour contribuer au développement économique du Mali

Mobiliser des ressources pour couvrir les besoins ponctuels de trésorerie de l'Etat et financer des investissements nécessaires à la croissance et au développement économiques, c'est l'une des missions assignées à la direction nationale du Trésor de la comptabilité publique.

Avant la présentation dudit calendrier, le Directeur national du Trésor et de la Comptabilité publique a vivement remercié les divers acteurs économiques présents à la cérémonie. « Une fois de plus, nous prenons rendez-vous avec l'histoire à travers cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir le lancement du calendrier d'émission de titres publics pour l'année 2018 », a déclaré Sidi Al Moctar Oumar. Avant de poursuivre : « C'est un appel à l'endroit de tous les investisseurs en vue de leur participation au développement de notre Pays ».

