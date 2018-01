Il a enfin transmis les félicitations du chef de l'Etat à la communauté omarienne et particulièrement à Thierno Madani Tall, notamment sur « la manière dont il préserve l'œuvre des illustres disparus qui ont prouvé que le Sénégal basé sur des valeurs a du chemin à faire et à montrer de par le monde ».

« L'enseignement coranique fait également partie non seulement de nos valeurs, de nos coutumes, mais absorbent aujourd'hui une bonne frange de nos populations », a fait remarquer le ministre. Aly Ngouille Ndiaye a réitéré toute l'importance que le président Macky Sall accorde aux foyers religieux et singulièrement à la communauté omarienne.

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a profité du colloque organisé par l'association des amis de Cheikh Oumar Foutiyou Tall (Ahbab), sur le thème : « Violence, éducation et paix dans l'Islam », pour passer en revue les initiatives prises par le gouvernement en la matière sous l'impulsion du président de la République « pour préserver la paix civile, développer l'éducation et la formation en particulier chez les jeunes».

